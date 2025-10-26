Gachasmigas populares para la cuenta atrás de cara a las Fiestas Patronales de Yecla Unas 7.000 personas se congregan este domingo en el tradicional acto, en el que participó el presidente regional López Miras

Los olores de las fiestas empiezan a sentirse entre los yeclanos. Unas 7.000 personas, según la organización, se reunieron este domingo en la calle San José de Yecla para disfrutar de una nueva edición de las gachasmigas populares. Una cita organizada por la Asociación de Mayordomos que ha contado con la participación vecinal y la presencia de numerosas autoridades. El ambiente festivo y el aroma del plato tradicional marcaron esta jornada que ya anticipa las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen del Castillo, a principios del próximo mes de diciembre.

El acto contó con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien contempló el tradicional disparo de arcabuces de los mayordomos para dar comienzo al disfrute de las gachasmigas. También asistieron el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, y la alcaldesa, Remedios Lajara.

Ampliar El centro de Yecla, este domingo, a rebosar. José Azorín

López Miras subrayó que esta jornada «es un ejemplo de cómo Yecla sabe mantener vivas sus tradiciones con orgullo». Además, elogió la organización y el ambiente vivido: «He probado muchas veces las gachasmigas, pero las de hoy estaban especialmente buenas», aseguró.

200 sartenes

Desde primera hora de la mañana, cerca de 200 sartenes fueron cocinadas por voluntarios y posteriormente repartidas en más de 100 mesas distribuidas a lo largo de la calle. Los asistentes degustaron este típico plato elaborado con harina, agua, aceite y ajos, acompañado de pan, encurtidos, vino y mandarinas como postre. Unos 250 voluntarios colaboraron en la logística de una jornada que, además de gastronómica, tiene un fuerte carácter solidario. El presidente de la Asociación de Mayordomos, José Luis Soriano Morata, destacó que la recaudación «se destinará este año a la Casa Cuna».

Desde el Gobierno regional, y a través del Instituto de Turismo de la Región (Itrem), se ha reforzado el apoyo económico a las fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional. Así lo indicó la alcaldesa, quien agradeció la colaboración institucional y la implicación.