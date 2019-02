Una foto de La Manga gana un concurso sobre los estragos de la burbuja inmobiliaria Gabriel González Valverde, junto a su obra, galardonada en este certamen. / a. Alonso La muestra se podrá visitar hasta el 1 de marzo en la Casa de la Virgen; después iniciará una 'tournée' por varias ciudades ÁNGEL ALONSO Lunes, 18 febrero 2019, 08:47

La fotografía de una estructura de hormigón de una construcción abandonada en La Manga del Mar Menor se ha alzado con el primer premio en el concurso de fotografía 'Urbanizaciones fantasmas y las cicatrices de la burbuja inmobiliaria'. Este está organizado por la plataforma reclamacionesviviendasnoentregadas.es, que gestiona el gabinete jurídico Lexlegis, y el club Clic Clac de Yecla.

La obra lleva el título 'Sueños convertidos en pesadillas' y es obra de Gabriel González Valverde. El ganador recogió personalmente el premio en un acto desarrollado en la Casa de la Virgen de Yecla. Allí se exponen los cinco trabajos finalistas y el resto de obras que se han presentado a este curioso certamen.

La iniciativa ha recopilado numerosas instantáneas de edificios, fincas y complejos urbanísticos residenciales inacabadas o no entregadas a sus compradores por el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, lo que ha creado numerosas urbanizaciones fallidas, deshabitadas o fantasmales a estos conjuntos abandonados.

El prestigioso fotógrafo norteamericano Robert Harding Pittman, autor de varios trabajos que inciden en el paisaje en relación con las urbanizaciones abandonadas, se ha encargado de la valoración definitiva de las cinco fotografías finalistas.

La organización, con este certamen, quiso dar a conocer a los afectados de estas construcciones inacabadas que pueden recuperar su dinero reclamando al banco de la promotora que las puso en marcha. «Si el banco no cumplió una buena praxis bancaria al colaborar con promotoras que no entregaban el imprescindible aval bancario de devolución de anticipos de vivienda o no tenían una cuenta especial para cada promoción, han de proceder a la devolución de los anticipos de vivienda», recalcó la abogada Magdalena Rico.

La muestra de fotografías estará abierta al público hasta el 1 de marzo. Se pretende que la exposición sea itinerante por varias ciudades.