Entra en vigor en Yecla la ordenanza que regula el uso del patinete

La nueva ordenanza municipal reguladora del uso y circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) en Yecla ya está en vigor. Desde el pasado sábado, ... los agentes de la Policía Local tienen un marco regulatorio para aplicarlo en el uso de estos vehículos cada vez más visibles en las calles. Después de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y una vez anunciada su puesta en marcha por los responsables locales, la normativa ya afecta a los usuarios de patinetes, monopatines, patines y vehículos similares. Su incumplimiento puede suponer sanciones que van desde los 100 hasta los 500 euros, en función de la gravedad de la infracción. Con estas nuevas normas, Yecla se suma a otras ciudades que ya han regulado el uso de estos vehículos en sus calles.

Una de las principales novedades es la edad mínima para circular con un patinete eléctrico, que se fija en 16 años. No obstante, se permite el uso a los menores de 15 años siempre que dispongan del permiso de conducción de la clase AM, destinado a ciclomotores. Además, la ordenanza también recoge la necesidad de un uso responsable y conforme al resto de normativas de tráfico en vigor. Se trata de una regulación muy esperada por los vecinos ante el auge de estos vehículos en los últimos años.

Por otro lado, todos los usuarios de vehículos de movilidad personal deberán llevar casco de forma obligatoria, sin excepción. Esta medida busca prevenir lesiones en caso de accidentes y unificar criterios con otras normativas autonómicas y locales. Otro requisito indispensable será contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros. De esta forma, el Consistorio pretende garantizar que, en caso de accidente, los afectados puedan ser indemnizados.

Visibilidad por la noche

La normativa introduce también requisitos específicos para la circulación en horario nocturno o con malas condiciones meteorológicas. En estos casos, los usuarios deberán portar prendas reflectantes y luces visibles, con el objetivo de mejorar su visibilidad ante otros vehículos y peatones. Estas medidas están en línea con las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), que insiste en la necesidad de regular el uso de los VMP para evitar accidentes que son cada vez más frecuentes.

Además, el Ayuntamiento pone en marcha el inicio una campaña informativa más intensa para dar a conocer todos los detalles de la nueva normativa entre los yeclanos. Está previsto que se difundan folletos, carteles y publicaciones en redes sociales, además de la colaboración con centros educativos y cuerpos de seguridad.