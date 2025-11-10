La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dos agentes explican los detalles de la normativa a un vecino. P. Local

Entra en vigor en Yecla la ordenanza que regula el uso del patinete

La normativa, con sanciones de hasta 500 euros, fija como obligatorio el uso del casco protector

Ángel Alonso

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

La nueva ordenanza municipal reguladora del uso y circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) en Yecla ya está en vigor. Desde el pasado sábado, ... los agentes de la Policía Local tienen un marco regulatorio para aplicarlo en el uso de estos vehículos cada vez más visibles en las calles. Después de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y una vez anunciada su puesta en marcha por los responsables locales, la normativa ya afecta a los usuarios de patinetes, monopatines, patines y vehículos similares. Su incumplimiento puede suponer sanciones que van desde los 100 hasta los 500 euros, en función de la gravedad de la infracción. Con estas nuevas normas, Yecla se suma a otras ciudades que ya han regulado el uso de estos vehículos en sus calles.

