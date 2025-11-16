La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia, en una imagen de archivo. Kiko Asunción / AGM

Dos heridos en un accidente de tráfico en Yecla

Los bomberos tuvieron que rescatarlos porque quedaron atrapados dentro de los vehículos

LA VERDAD

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Dos personas resultaron heridas este domingo en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en la carretera N-344, en el punto kilométrico 84, del término municipal de Yecla.

Los vehículos implicados obstaculizaron la calzada y los dos heridos quedaron atrapados, uno en cada vehículo. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Yecla, Sanitarios 061, Bomberos CEIS y Guardia Civil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  6. 6 La más grande entre las Magnas
  7. 7

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  8. 8 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto
  9. 9

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  10. 10 Dos heridos en un accidente de tráfico en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Dos heridos en un accidente de tráfico en Yecla

Dos heridos en un accidente de tráfico en Yecla