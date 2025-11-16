Dos heridos en un accidente de tráfico en Yecla
Los bomberos tuvieron que rescatarlos porque quedaron atrapados dentro de los vehículos
LA VERDAD
Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:49
Dos personas resultaron heridas este domingo en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en la carretera N-344, en el punto kilométrico 84, del término municipal de Yecla.
Los vehículos implicados obstaculizaron la calzada y los dos heridos quedaron atrapados, uno en cada vehículo. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Yecla, Sanitarios 061, Bomberos CEIS y Guardia Civil.