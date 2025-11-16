Dos heridos en un accidente de tráfico en Yecla Los bomberos tuvieron que rescatarlos porque quedaron atrapados dentro de los vehículos

Domingo, 16 de noviembre 2025

Dos personas resultaron heridas este domingo en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en la carretera N-344, en el punto kilométrico 84, del término municipal de Yecla.

Los vehículos implicados obstaculizaron la calzada y los dos heridos quedaron atrapados, uno en cada vehículo. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local de Yecla, Sanitarios 061, Bomberos CEIS y Guardia Civil.