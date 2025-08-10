La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un ejemplar de la planta invasora Salmonopuntia schickendantzii detectada en el término de Yecla. CEDIDA

Detectan en Yecla una planta invasora originaria de Sudamérica

El hallazgo de esta especie ornamental tipo cactus ha ocurrido en los parajes de Los Algezares y La Decarada

Ángel Alonso

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:27

Un grupo de investigadores ha localizado por primera vez en el norte de la Región de Murcia ejemplares de un cactus denominado 'Salmonopuntia schickendantzii'. Son ... los primeros hallazgos de esta planta invasora en nuestra comunidad. Se trata de una especie exótica originaria de Sudamérica. En concreto, de Argentina y Bolivia. Las poblaciones detectadas se encuentran exactamente en el término municipal de Yecla. Hay dos parajes en los que se han localizado: Los Algezares y La Decarada.

