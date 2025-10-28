Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura Los hechos, según detalla UGT, tuvieron lugar la tarde del 21 de octubre antes de que el menor, de 10 años, fuera trasladado al día siguiente al Hospital Virgen de la Arrixaca para que se le practicara una prueba

El sindicato UGT, recogiendo las quejas del personal del Hospital Virgen del Castillo de Yecla, denunció este martes en un comunicado el trato «denigrante» que, según argumentan, se dio el pasado martes, 21 de octubre, a un niño de 10 años en el centro hospitalario, quien recibió como desayuno un bocadillo, «preparado el día anterior», metido en una bolsa de basura.

Los hechos se remontan a la tarde del 21 de octubre, cuando el personal de planta comunicó a la responsable de cocina que el niño ingresado tenía una cita programada a la mañana siguiente en el Hospital Virgen de la Arrixaca, por lo que se debía preparar a las 8.30 la toma correspondiente al desayuno antes de ir a su cita. Ante esta situación, la responsable de cocina de esa tarde decidió preparar un bocadillo de jamón york y mandarlo a la planta en el turno de la cena, metido y servido en una bolsa negra de basura, para que el niño se lo comiera al día siguiente.

Para el responsable de Salud Laboral, Enrique Martínez, este tipo de actuaciones puede suponer un riesgo potencial para la salud de las personas, ya que se están incumpliendo los protocolos que tienen por objeto establecer las condiciones higiénico-sanitarias que garantizan la custodia de la cadena de refrigeración de los alimentos, manipulados previamente, lo que puede facilitar la proliferación por contaminación bacteriana.

«Además de un disparate total, es una temeridad, ya que es un peligro para la salud de quien consume alimentos en este estado, siendo aún más grave al tratarse de pacientes ingresados en el hospital», asegura Martínez.

Según han denunciado en diversas ocasiones profesionales del hospital, este hecho no es aislado, según apuntan desde UGT, y se explicaría por un posible cambio de modelo de Servicio Público de Cocina basado en la escasa cobertura de profesionales del servicio y con una inversión económica mínima en recursos materiales, lo que se traduce en «una merma de la cantidad de la comida y en una pérdida de calidad asistencial del servicio bajo un sistema de 'línea fría', lo que estamos seguros que supondrá un empeoramiento significativo del servicio», asevera Martínez.

El responsable sindical apunta a las «decisiones erráticas» por parte de la Gerencia del área V, que agravan más la situación, y que anteponen el interés económico a la prestación de un servicio de calidad asistencial, al no contratar el personal suficiente para cubrir las ausencias del personal del Servicio de Cocina, obligando en algunos casos a los profesionales de categoría cocinero a cubrir las vacaciones entre ellos, a pesar de haber personal en bolsa de contratación del SMS.

UGT insta al Gobierno Regional y al consejero de Salud, por su potestad y obligatoriedad, a su intervención inmediata, para que se lleve a cabo una auditoría del Servicio Público de Cocina del Hospital Virgen del Castillo de Yecla y que se investiguen estos hechos, al tiempo que insiste en la necesidad de dotar con los recursos materiales y personal suficiente a este servicio y al de otros centros hospitalarios, «en garantía de un ambiente laboral saludable tanto para el personal sanitario del hospital como para los propios usuarios», suscriben fuentes de UGT en un comunicado.