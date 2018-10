Denuncian discriminación de género en las clases de pilates en Yecla Noventa mujeres están en lista de espera para entrar en las aulas; una de ellas es solo de hombres y no está llena ÁNGEL ALONSO Jueves, 25 octubre 2018, 02:51

Hay tres mixtas y una solo para hombres. Las clases de pilates que organiza la Universidad Popular están muy demandadas, y unas 90 mujeres se encuentran en lista de espera. Los hombres que se quieran apuntar todavía tienen la posibilidad de hacerlo porque hay plazas libres en el aula masculina, llamada 'El pilates', que organiza la entidad.

Esa separación de sexos en las aulas y la larga lista de espera que hay para las mujeres ha provocado numerosas quejas entre ellas. Marisa Morales es una de las vecinas que denuncian esta situación. «¿Por qué no se dan esas plazas libres a las mujeres en lista de espera? ¿Por qué no hay una clase solo para mujeres de la misma manera que sí hay una exclusivamente para hombres?», se pregunta esta vecina, que considera que «se está discriminando con dinero público, y no lo podemos consentir».

Esta yeclana explica que «un día había ocho plazas libres en la clase de los hombres». Marisa no entiende «cómo un organismo público, dependiente del Ayuntamiento, discrimina por sexos, cuando lo normal es que las clases de pilates sean mixtas».

Reproches políticos

El PSOE ha presentado un requerimiento al alcalde para que se acabe con la clase únicamente para hombres. «Es un retroceso en políticas de igualdad. No es normal que haya una segregación por sexos en el siglo XXI», asegura la portavoz, Asunción Molina. «Por esa regla de tres, entendemos que también deberían impartirse cursos exclusivamente para mujeres, hecho que supondría dar un paso atrás», añade.

Por su parte, el concejal de Cultura, Jesús Verdú, negó la discriminación de la que se le acusa al Gobierno local. «No entiendo que se hable de discriminación cuando tenemos 102 mujeres y 15 hombres». Añadió que «se llevan dos cursos realizando esta clase solo para hombres porque el físico del hombre exige unos ejercicios específicos». El edil achaca las críticas de esta usuaria a que «pertenece a la ejecutiva del PSOE. Detrás de esta denuncia está el interés político de los socialistas, que intentan utilizar la herramienta del partido para saltarse la lista de espera».