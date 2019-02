Denuncian en Yecla el abandono de la señalización de la Ruta Azorín Estado de uno de los carteles. / A. A. La asociación exige al Ayuntamiento que reclame a la empresa adjudicataria, pero el edil de Cultura lo descarta ÁNGEL ALONSO Jueves, 14 febrero 2019, 02:08

Han pasado algo más de dos años desde que se pusieron y la mayoría están en el suelo o destrozados. La cartelería de la Ruta Azorín casi ha desaparecido, pese a que fue colocada en diciembre de 2016 por una empresa que contrató el Ayuntamiento y a la que pagó unos 7.000 euros por realizar el trabajo, según denunció el Grupo Municipal de Ciudadanos. Este pidió explicaciones a la Concejalía de Cultura.

La Asociación Amigos de Azorín de Yecla comenzó en 2015 a trabajar en el proyecto de esta ruta, para dar valor al recorrido que transcurre por los paisajes que el escritor describe en sus obras 'La Voluntad' y 'Las Confesiones de un pequeño filósofo'. Dicho proyecto requería de la dotación de señalización y acondicionamiento de caminos, por lo que la asociación intentó recabar el apoyo del Ayuntamiento yeclano. La presidenta de la asociación, Magdalena Rico, explicó que la Concejalía adjudicó el proyecto a una empresa y la entidad cultural colaboró con fotografías y textos que se incluían en los carteles. «Lo asumió el Ayuntamiento, pero los carteles no han aguantado ni un solo año cuando ya estaban en malas condiciones», expresó la presidenta de esta entidad cultural.

Rico denunció que los carteles están mal colocados, sin las sujeciones adecuadas, con madera resquebrajada de mala calidad... «Pedimos al equipo de gobierno que reclame a la empresa contratada una adjudicación adecuada», explicó Rico. No ha habido tal reclamación.

El concejal de Cultura, Jesús Verdú, confirmó la mala situación en la que se encuentra esta cartelería. Las explicaciones que da el edil sobre lo que sucede con estos carteles apuntan a que se hicieron «rápidamente por la impaciencia de la propia asociación». Verdú asumió que «la cartelería no es todo lo buena que podría hacerse, pero no buscábamos hacer unos carteles muy grandes. Se hizo una cartelería sencilla que no impactase con el entorno».

El responsable de Cultura aseguró estar sorprendido por la denuncia de la asociación y lamentó que «el esfuerzo que hizo en su día el Ayuntamiento no lo valoren». Respecto al contrato, Verdú subrayó que la empresa «sirvió lo que se contrató. Otra cosa es que lo que contratamos no tuviera la calidad suficiente para aguantar los vientos».

El portavoz de Cs, Antonio Puche, incidió en la importancia de la puesta en valor de la ruta como referente cultural.