Beso de la Bandera y misa de pajes, preámbulo de la Bajada de la Virgen en Yecla

La tropa ya ha besado la insignia que hoy guiará a todos hasta los pies de la Patrona. Yecla se prepara para uno de los ... días grandes de las Fiestas de la Virgen: la esperada Bajada de la imagen desde el santuario del Castillo, cita marcada como trascendente en el calendario de los yeclanos.

La jornada de ayer sirvió para ir afinando el ambiente. Desde primera hora, el sonido de los arcabuces y el ir y venir de festeros con el traje típico se dejaron sentir por distintas calles de la ciudad. De la sede de la Asociación de Mayordomos partieron las Banderas para recoger a los Mayordomos de este año: Antonio Puche, del Bastón, y Juan José Forte, de la Bandera, protagonistas indiscutibles de estos días.

Con ellos, la comitiva oficial se encaminó hasta la iglesia de San Francisco, encabezada por los pajes de este año, Antonio y Elena. Ataviados con trajes de época, ocuparon la primera fila en la tradicional 'misa de pajes', celebrada en un templo completamente lleno. Junto al altar, las insignias y las figuras más representativas de las fiestas reforzaban el aire solemne de la celebración. Durante la eucaristía se rindió homenaje a quienes en su día fueron pajes. Algunos pudieron recibir el aplauso en persona, a otros se les recordó con emoción.

Tras el acto religioso, los pajes volvieron a abrir paso a una comitiva que recorrió varios puntos del municipio en una mañana de temperatura agradable, que animó a muchos vecinos a acompañar a los Mayordomos en su recorrido. Ya por la tarde, las escuadras de la compañía Martín Soriano Zaplana se concentraron de nuevo en San Francisco para iniciar el tradicional Beso de la Bandera. Al compás de la Marcha Real, los Mayordomos salieron del templo y comenzó el desfile hacia la plaza Concejal Sebastián Pérez.

A los pies de la Iglesia Vieja, el recinto habilitado se llenó de arcabuceros, pequeños y mayores, todos con el traje reglamentario. Las distintas escuadras pasaron una a una bajo la insignia, en un gesto de juramento y fidelidad a María. Fue también el momento en el que, por primera vez, se vio jugar la bandera al Mayordomo de la Bandera, Juan José Forte, que sostuvo la insignia mirando hacia lo alto del Castillo. Un breve ensayo de lo que hoy le espera, cuando tenga frente a sí la imagen de la Patrona en uno de los instantes más emocionantes de las fiestas.