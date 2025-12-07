La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los pajes de las Fiestas llegan a la misa en la iglesia de San Francisco. A. A.

Beso de la Bandera y misa de pajes, preámbulo de la Bajada de la Virgen en Yecla

La imagen de la Patrona desciende hoy del Castillo hasta la Basílica tras unos preparativos que ayer llenaron las calles de color y música

Ángel Alonso

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:31

Comenta

La tropa ya ha besado la insignia que hoy guiará a todos hasta los pies de la Patrona. Yecla se prepara para uno de los ... días grandes de las Fiestas de la Virgen: la esperada Bajada de la imagen desde el santuario del Castillo, cita marcada como trascendente en el calendario de los yeclanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

