La autovía del Altiplano cumple las previsiones y registra en su primer año más de 14.000 vehículos diarios

Las previsiones de tráfico se están cumpliendo. El 11 de enero de 2024 se abría al tráfico el último de los cinco tramos en los ... que se dividió la construcción de la autovía A-33, que conecta Murcia y Valencia por el interior. Fue el tramo que transcurre desde Yecla hasta la localidad albaceteña de Caudete el último de una obra que arrancó en 2006 y terminó ese día con la esperanza de convertirse en una gran ayuda para la industria del Altiplano y en una alternativa a la congestionada A-7, que conecta el Levante y Andalucía.

Las cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirman que la A-33 era una infraestructura muy necesaria. Los datos provisionales de 2024 indican que la intensidad media de vehículos que la utilizaron alcanzó los 14.473 al día, una cifra similar a las previsiones que manejaba el Ministerio. Del total de vehículos, una media de 4.054 fueron pesados.

Antes de que se completara la autovía, todos los conductores tenían que recorrer el tramo entre Yecla y Caudete por la vieja nacional 344. La comparativa entre el tráfico registrado en 2023 y el de 2024, con la autovía ya abierta, muestra un crecimiento muy acusado: un 27,2% más en vehículos ligeros y un 55,1% en pesados. La explicación se encuentra en el efecto llamada de la apertura del tramo completo de la A-33, que enlaza con la autovía A-31 hacia Alicante y con la A-35 hacia Valencia. Todo apunta a que estos incrementos de tráfico en el mismo año de la apertura completa están siendo aún mayores en 2025, ya que es visible diariamente el tránsito de turismos y camiones por esta infraestructura que costó 510 millones de euros a las arcas públicas.

Buen asfalto y menos tiempo

Las razones que explican estas buenas cifras de tráfico se deben principalmente a que la autovía supone un ahorro considerable en la conexión entre el Levante y Andalucía, además de la calidad de la infraestructura. Desde su concepción, la A-33 ha sido calificada como una «infraestructura muy necesaria» para descongestionar la autovía A-7, que es la ruta tradicional.

La longitud del recorrido entre Murcia y Valencia es ahora de 212 kilómetros, frente a los 258 del trayecto que transcurre paralelo a la costa mediterránea por la A-7. Estos 46 kilómetros menos suponen un ahorro en combustible, una reducción de emisiones de gases y unos 25 minutos menos de viaje.

En la propia capital de la Región se percibe que cada vez más conductores se dirigen a Valencia por el interior. El nudo de conexión de la A-7 con la A-30 en sentido Albacete, a la altura de los centros comerciales, registra un aumento considerable de vehículos que finalmente desembocan en la A-33, en el término de Blanca.

Estaciones de servicio

Una de las carencias que sigue sin resolverse es la construcción de estaciones de servicio en el propio trayecto de la nueva autovía. En enero de 2023, el Consejo de Ministros dio luz verde a la licitación del contrato de concesión de las obras para poner en marcha un área de servicio en la A-33, en la comarca del Altiplano. Estaba proyectada en el punto kilométrico 44,500, en el término de Yecla. El valor estimado del contrato era de 92,3 millones de euros.

De ese proyecto no se ha vuelto a saber nada, por lo que sigue sin resolverse este asunto, que obliga a los conductores a desviarse a localidades como Yecla, Jumilla o la propia Caudete para repostar o descansar durante el viaje. Lo que sí se va a llevar a cabo en breve es una actuación medioambiental con la plantación de 6.558 árboles y arbustos en los márgenes de dos tramos de la autovía A-33.

Esta actuación forma parte de un proyecto de restauración ecológica para crear sumideros naturales de carbono, ocupando más de 52.000 metros cuadrados a lo largo de la infraestructura.