Varios camiones circulan por uno de los tramos de autovía A-33, en el término municipal de Yecla. JOSÉ AZORÍN

La autovía del Altiplano cumple las previsiones y registra en su primer año más de 14.000 vehículos diarios

La autovía en su primer ejercicio completo refrenda su alto valor para la industria, con una media superior a 4.000 camiones pesados

Ángel Alonso

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:53

Las previsiones de tráfico se están cumpliendo. El 11 de enero de 2024 se abría al tráfico el último de los cinco tramos en los ... que se dividió la construcción de la autovía A-33, que conecta Murcia y Valencia por el interior. Fue el tramo que transcurre desde Yecla hasta la localidad albaceteña de Caudete el último de una obra que arrancó en 2006 y terminó ese día con la esperanza de convertirse en una gran ayuda para la industria del Altiplano y en una alternativa a la congestionada A-7, que conecta el Levante y Andalucía.

