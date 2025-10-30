La alcaldesa de Yecla crea una superconcejalía tras la salida de Vox del gobierno Remedios Lajara propondrá la retirada de retribuciones a los ediles del partido de Abascal y la eliminación del 25% del personal eventual que tenía asignada la formación

La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, consumó ayer, solo un día después del divorcio con Vox, la reestructuración de las delegaciones entre los nueve ediles que el PP tiene en el Ayuntamiento. El PP retoma así en solitario el control del Ayuntamiento, como ya hiciera al inicio de la legislatura. Lajara explicó que el nuevo gobierno local se basa en «la estabilidad, la madurez y la experiencia». La reestructuración afecta tanto a la Junta de Gobierno como al reparto de áreas. En cuanto a las competencias redistribuidas, Sara Ortuño asume Participación Ciudadana y Transparencia; Pedro Lorenzo, Industria; Daniel Jiménez, Sanidad; Antonio Martínez, Emergencias y Protección Civil; e Isabel Pérez, una de las ediles más activas en este mandato, suma a las que ya tenía (Nuevas Tecnologías, Dinamización y Desarrollo Económico, Juventud y Turismo) Comercio, Hostelería, Mercados y Consumo. Puede considerarse la superconcejala de Lajara por el número de delegaciones que va a dirigir desde ahora. Su peso en la gestión municipal crece notablemente. La alcaldesa, por su parte, añade Agricultura a los temas de agua que ya gestionaba.

Lajara también anunció que en el próximo Pleno municipal propondrá la retirada de retribuciones a los concejales de Vox, así como la eliminación del 25% del personal eventual que tenía asignado. Según la alcaldesa, esta medida supondrá «un ahorro anual de 70.000 euros a las arcas municipales».

