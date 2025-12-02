Xavier Marcet defiende ante los empresarios de la Región de Murcia la apuesta por crecer mediante un liderazgo humanista

El reconocido consultor en estrategia e innovación empresarial Xavier Marcet ha participado este martes en un encuentro en Murcia dedicado al liderazgo humanista, organizado por ... la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Región en el que ha participado más de un centenar de directivos de algunas de las principales compañías. La jornada ha puesto en el centro del debate la importancia de recuperar la mirada hacia las personas como fundamento de las organizaciones, especialmente en un contexto empresarial complejo y acelerado. En encuentro contó con la participación de Grupo Caliche y PWC.

«Si dejamos de mirar a las personas —a los equipos y a los clientes— nos desnaturalizamos y dejamos de ser empresas humanas», destacó Marcet, que subrayó que las empresas no pueden limitarse a analizar datos y estudiar mercados. Asimismo, defendió estilos de liderazgo que permiten a los equipos encontrar sus propias respuestas. Y es que »una empresa solo pasa a otro nivel si su gente crece; crecer es el único camino«. Mientras recordó que las empresas deben ganar dinero para perdurar, pero que «cuando ya lo hemos ganado, lo que quedan son las personas y los momentos».

También hizo hincapié este experto catalán que ha colaborado con grande grupos como Seat, AstraZeneca, Sony, HP o Banco de Santander, entre otros, además de trabajar en proyectos para más de medio millar de empresas, que «no es trabajar menos lo que nos hará más felices, sino hacer las cosas con sentido» y alertó de que «quienes no ponen ojos a los datos acabarán mal». En su relato ante los presentes conectó con una historia personal: su abuelo, un humilde hilador que en el año 1926 viajó a Mánchester, impulsado por el deseo de prosperar incluso en escenarios inciertos. Una metáfora de cómo las personas crecen —y hacen crecer las organizaciones— cuando se mueven por un propósito.

Durante la sesión, Javier Celdrán, director de la consultora PWC en Murcia, destacó que los principios que defiende Marcet ya se viven en diversas compañías murcianas, citando el caso de Grupo Caliche como ejemplo de empresa que traslada a la práctica un liderazgo basado en las personas y en la coherencia. Precisamente, Miguel Ángel Herchiga, director de Estrategia Corporativa de Caliche, destacó precisamente la importancia de que los profesionales perciban a diario el valor que aportan.

Sobre la innovación, el prestigioso consultor señaló que innovar consiste en ofrecer soluciones antes de que los clientes las pidan, pero sin adelantarse demasiado: «Ir un paso por delante, no tres». Igualmente, a lo largo del acto se habló del protagonismo que tendrá la inteligencia artificial, aunque Marcet alertó de que «si todos seguimos la misma ruta, nos convertimos en 'commodities', llegaremos donde llegan todos«. Así que »el verbo fuerte asociado a la IA -dijo-, es pensar, y para pensar es imprescindible la concentración». Y aclaró que ya en muchas empresas punteras ya no se permite el uso de móviles u ordenadores durante las reuniones.

Igualmente, reflexionó sobre la burocracia y la dificultad del actual entorno empresarial. Eso sí, lanzó el mensaje ante los directivos murcianos de que «nadie te sacará las castañas del fuego. Generaciones anteriores lo tuvieron más difícil». Del mismo modo, habló de la cultura del esfuerzo y del equilibrio entre derechos y responsabilidades. «Europa necesita rearmarse; no podemos vivir solo de derechos», apuntó. Y con respecto al esfuerzo, la cultura del compromiso y el reto del absentismo alertó de que no existe una receta única, pero subrayó la importancia de cuidar especialmente a las personas comprometidas.