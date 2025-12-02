La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xavier Marcet (d), durante la ponencia, este martes. Vicente Vicéns / AGM

Xavier Marcet defiende ante los empresarios de la Región de Murcia la apuesta por crecer mediante un liderazgo humanista

El consultor catalán defiende en un encuentro de la asociación de directivos APD en Murcia el valor de la innovación si prisas para dar soluciones a los clientes antes de que las pidan, pero «para ir un paso por delante, no tres»

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:40

Comenta

El reconocido consultor en estrategia e innovación empresarial Xavier Marcet ha participado este martes en un encuentro en Murcia dedicado al liderazgo humanista, organizado por ... la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Región en el que ha participado más de un centenar de directivos de algunas de las principales compañías. La jornada ha puesto en el centro del debate la importancia de recuperar la mirada hacia las personas como fundamento de las organizaciones, especialmente en un contexto empresarial complejo y acelerado. En encuentro contó con la participación de Grupo Caliche y PWC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  4. 4 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  5. 5 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  6. 6 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  7. 7 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  8. 8 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  9. 9 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Xavier Marcet defiende ante los empresarios de la Región de Murcia la apuesta por crecer mediante un liderazgo humanista

Xavier Marcet defiende ante los empresarios de la Región de Murcia la apuesta por crecer mediante un liderazgo humanista