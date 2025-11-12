Waykup reúne en Murcia a 'startups' con más de un centenar de inversores

EFQ Murcia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:56 Compartir

La Región de Murcia cuenta con un dinámico y robusto ecosistema innovador que la sitúa de manera destacada en el mapa internacional, fruto del talento, profesionalidad y valor añadido de las 'startups'. Con el objetivo de que sus propuestas emergentes logren nuevas oportunidades, mañana dará comienzo en Murcia una nueva edición del Foro de Inversores y Startups de la Región de Murcia, Waykup Forum, un espacio que conecta la innovación con agentes inversores privados y fondos de capital riesgo.

Este encuentro, que continuará también el viernes 14, está organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y cofinanciado por los fondos Feder. Se espera la participación de cuatrocientos asistentes, entre los que figuran 122 inversores y 85 'startups', en el Auditorio Víctor Villegas a lo largo de ambas jornadas, consolidándose como una plataforma de referencia para el emprendimiento en la Región de Murcia.

Waykup Forum se ha convertido en uno de los eventos más destacados de inversión privada en emprendimiento tecnológico, fundamentalmente porque da la opción tanto a las 'startups' de encontrar socios que les permitan subir un peldaño más en su crecimiento como a los inversores de conocer de primera mano qué tecnologías innovadoras y disruptivas pueden encontrar hueco en el mercado.

Esta cita anual reunirá a 'startups' regionales y procedentes de otras comunidades autónomas para que expongan sus propuestas de valor a los principales fondos de inversión, 'family offices' y 'business angels' nacionales, así como a grandes grupos inversores llegados de Francia, Arabia Saudí, Noruega, Reino Unido, EE UU y muchos más países, ampliando la proyección global del evento.

El foro contará con diferentes zonas bien definidas. Habrá un espacio de exposición para que las 'startups' tecnológicas encuentren el impulso que necesitan para escalar y puedan exhibir sus productos. A esto se suma un área de 'networking' en el que previamente, a través de una 'app', las 'startups' ya han agendado reuniones con estos inversores.

El escenario principal será testigo de las ponencias y mesas redondas en las que se tratarán asuntos como la inteligencia artificial, el papel de las 'spin off' en el campo de la salud y los pasos para 'acelerar' una 'startup', además de 'workshops' temáticos y presentaciones de casos de éxito. Intervendrán expertos de la talla de Andrea Martos, Cristóbal Alonso, José Marquina y Manolo Castellano, entre otros, con enorme proyección nacional. De igual modo, el programa se complementa con el concurso de 'pitches' en el que las 'startups' en fases iniciales y de crecimiento presentarán sus proyectos a la red de inversores. Al final de la segunda jornada del evento, se darán a conocer las empresas ganadoras de las dos categorías ('Growth' y 'Early') y recibirán sus correspondientes cheques económicos.