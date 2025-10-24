Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas» Tras una semana con máximas veraniegas por encima de los 30 grados, se produce otro cambio de tiempo

La Región de Murcia sigue inmersa en un mes de octubre tropical, con mucho calor y máximas por encima de los 30 grados, que se interrumpen puntualmente por lluvias y tormentas. Tras el tiempo veraniego de esta semana, todos los modelos meteorológicos apuntan a un nuevo cambio de tiempo este fin de semana, ya que se esperan nuevas precipitaciones. No serán tan intensas como hace dos semanas, pero los chubascos caerán por todos los municipios.

Será otro cambio de tiempo repentino, ya que la previsión apunta a que el sábado será el quinto día consecutivo con máximas por encima de 30 grados en la Región de Murcia. Este viernes, esa barrera se ha vuelto a rebasar en hasta ocho estaciones del interior de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La máxima se ha registrado en Molina de Segura, que ha marcado 31,3 grados. La cifra está por debajo del récord del jueves, cuando se rozaron los 35ºC en Águilas, pero son niveles que siguen muy por encima de lo normal para esta época del año.

El sábado, el tiempo seguirá la misma línea en la Región de Murcia, según los modelos meteorológicos. El mercurio puede volver a marcar los 30 grados en casi todo el interior, salvo el Altiplano. Solo el litoral, donde se esperan poco más de 25 grados en zonas como Cartagena, tendrá un tiempo más suave, aunque también será parecido a un día de verano.

Cuándo llega el cambio de tiempo

El cambio de tiempo llegará el domingo, que amanecerá con cielos nublados en toda la Región de Murcia. Las lluvias llegarán por la tarde con casi toda seguridad en todas las comarcas. La probabilidad oscila en toda la Región de Murcia entre el 75% de Murcia y su área metropolitana y casi el 100% en puntos del Altiplano y el Noroeste. Solo se quedan por debajo Cartagena y los municipios del Mar Menor, donde la Aemet da en torno al 60% de posibilidades.

También habrá al fin un respiro térmico. Medios como Meteored apuntan a que llegará «una masa de aire polar, que provocará un notable descenso de las temperaturas». «No es que vayan a ser invernales, pero sí estarán en consonancia con lo que cabe esperar cuando ya estamos en pleno otoño», sostienen.

Es decir, no hará frío todavía, ya que las máximas se situarán en torno a los 25 grados, unos niveles más parecidos a lo normal en esta época del año. Además, apenas variarán las mínimas. Así será a partir del inicio de la próxima semana, cuando las temperaturas se estabilizarán en esos niveles. Las lluvias darán una tregua el lunes, pero habrá que estar atentos a la evolución del pronóstico, ya que a partir del martes los modelos meteorológicos apuntan a una semana pasada por agua.