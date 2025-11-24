Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados La probabilidad de chubascos es del 100% en varios municipios de la Comunidad

A.G.A. Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:42 | Actualizado 11:48h.

La lluvia lleva una semanas sin hacer acto de presencia en la Región de Murcia, una tendencia que va a cambiar este martes, para cuando se espera la llegada de chubascos a varios municipios de la Comunidad. De esta manera, la probabilidad de que se produzcan precipitaciones alcanza el 100% en las comarcas del Noroeste y el Altiplano entre las doce de la noche y las seis de la mañana. En esa franja es cuando es más posible que aparezcan las lluvias en toda la Región.

Por lo tanto, en Jumilla, Yecla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Calasparra y Moratalla la probabilidad de que llueva durante la madrugada de este martes es muy alta. También lo es en la Vega Media. En Cieza y Archena la posibilidad de que se produzcan chubascos es del 95%. En Murcia, por su parte, la probabilidad de lluvia se sitúa en el 85% entre las 0:00 y las 6:00 horas. En la comarca de la Vega del Segura también se esperan chubascos. La probabilidad en Las Torres de Cotillas es del 90% y en Molina de Segura y Alcantarilla, del 80%.

Asimismo, en Alhama de Murcia la posibilidad de que llueva es del 65%. También se esperan chubascos en San Javier y San Pedro del Pinatar. Por otra parte, en Cartagena la probabilidad de lluvia es mucho más baja. Se sitúa en el 25%, un valor similar al existente en Lorca, donde es del 35%. Además, en Águilas no se esperan precipitaciones.

Al margen de las lluvias que llegarán este martes, las temperaturas bajarán de forma generalizada en toda la Región de Murcia esta semana. Por ejemplo, en Jumilla la mínima será de 1 grado el jueves y de 0 grados el viernes. En Yecla el mercurio bajará hasta 1 grado el jueves y llegará a los 2 grados el viernes. También habrá frío en Caravaca, donde la temperatura mínima entre el miércoles y el domingo oscilará entre los 1 y los 3 grados.

En el caso de Cieza, los días más fríos serán el viernes y el sábado, cuando las mínimas rondarán los 2 y 3 grados, valores similares a los que se registrarán en Moratalla el miércoles y el jueves.

Alerta por viento

Dentro de otro ámbito, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estableció para este lunes un aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, en las comarcas del Noroeste y el Altiplano de la Región de Murcia.

La alerta estará activa en el Altiplano entre las 10 y las 22 horas; y en el Noroeste, desde las 12 hasta las 23.59 horas de este lunes. En el resto de la Comunidad, los vientos serán moderados.