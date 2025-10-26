Vuelve MasterChem: el concurso que convierte la química en espectáculo Los interesados pueden enviar su experimento antes del 15 de enero y asegurar su plaza en la feria científica más divertida del curso

UMU Domingo, 26 de octubre 2025, 11:00 Comenta Compartir

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), abre el plazo de inscripción para la VIII edición de MasterChem, el concurso que transforma los laboratorios en escenarios y a los estudiantes en auténticos chefs de la química.

Con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, MasterChem se ha consolidado como una cita imprescindible para los centros educativos de la Región de Murcia y provincias vecinas como Alicante, Almería y Albacete.

¿Cómo participar?

Los centros educativos pueden inscribirse ya y enviar, hasta el 15 de enero de 2026, un vídeo con su mejor experimento químico. Cada equipo estará formado por un máximo de cuatro estudiantes y dos docentes, y podrá competir en una de las tres categorías disponibles: Primaria, Secundaria o Bachillerato. Para participar, solo hay que enviar el vídeo al correo del concurso (masterchem@um.es) y rellenar la ficha de inscripción en eventos.um.es.

MasterChem se desarrolla a lo largo del curso escolar y combina formación, experimentación y juego. Tras el envío de vídeos para participar, el profesorado recibirá talleres formativos impartidos por docentes universitarios y podrán demostrar todo lo aprendido en la feria de química, que se celebrará en el mes de marzo en el campus universitario. Esta feria reúne a todos los participantes y en ella pueden presentar sus experimentos ante el público en una jornada llena de ciencia y creatividad.

Solo nueve equipos alcanzarán la gran gala final, que se celebrará el 15 de mayo de 2026 en la Facultad de Química, donde los finalistas vivirán una experiencia única con un 'escape room' científico protagonizado por figuras clave de la historia de la química.

El broche final llegará con la 'caja sorpresa', inspirada en el programa MasterChef: los equipos deberán averiguar qué experimento realizar con los materiales que encuentren dentro. Solo los más ingeniosos lograrán alzarse con el título. Estos recibirán premios de carácter tecnológico, así como el pase a distintos certámenes nacionales e internacionales.

'True crime' a la murciana El lunes 27 de octubre arranca el ciclo de 'La UMU y la Cultura Científica' y lo hará, coincidiendo con Halloween, con una conferencia ambientada. La charla, 'True crime a la murciana: asesinatos que dan para Netflix', realizará un viaje en el tiempo para conocer algunos de los macabros crímenes que se dieron en la Región de Murcia en 1885, un año que se recordaría durante generaciones y no solo por la sangre que se derramó. ¿Qué más ocurrió? ¿Por qué hubo tantas muertes? Para destripar estos casos, la doctoranda de la Facultad de Comunicación Miriam Salinas Guirao, especialista en la crónica de sucesos, relatará qué se conoce de cuatro casos distintos y cómo los vivió la sociedad murciana. Las inscripciones son gratuitas en eventos.um.es. La charla se desarrollará a las 18.30 horas en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Temas

UMU