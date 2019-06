UGT vuelve a denunciar la falta de climatización en los colegios LA VERDAD MURCIA. Martes, 25 junio 2019, 07:50

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP-UGT) Región de Murcia denunció ayer que, un año más, llega el mes de junio en los centros escolares con unas temperaturas muy elevadas y «con un plan de climatización prácticamente inexistente». Según el sindicato, «el alumnado es un colectivo especialmente vulnerable que debemos cuidar con sumo cuidado y no se puede seguir incumpliendo el decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que obliga a no superar los 27 grados centígrados en los centros de trabajo y centros escolares». La Consejería de Educación, Juventud y Deportes anunció hace ya más de un año la puesta en marcha de un Plan de Climatización en el que se invertirán 18,5 millones de euros entre 2018 y 2020 para regular las temperaturas en aquellos colegios e institutos en los que sea necesario. Pero la inversión, hasta el momento, no da respuesta a la climatización de los centros educativo, apunta el sindicato en comunicado de prensa. FeSP-UGT sigue exigiendo, «con carácter urgente, contar con unos centros educativos de calidad, donde el acondicionamiento y la climatización adecuada sean imprescindibles».