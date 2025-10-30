Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia El partido de Santiago Abascal aboca al fracaso la norma del Gobierno de López Miras en la votación de este viernes en la Asamblea Regional, que queda en manos del PSOE

David Gómez Jueves, 30 de octubre 2025, 12:30 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, anunció este jueves que su grupo parlamentario votará en contra de la convalidación del decreto de vivienda asequible del Gobierno de Fernando López Miras, que se debatirá este viernes en la Asamblea Regional.

De esta forma, el partido de Santiago Abascal condena al fracaso uno de los proyectos estrella del Ejecutivo del Partido Popular, salvo que el Grupo Parlamentario Socialista acceda a facilitar su ratificación con su voto a favor o su abstención.

A través de su diputado Miguel Ortega y de su secretario general, Francisco Lucas, el PSOE reiteró este jueves su oferta de diálogo a los populares, a cambio de tres incluir medidas en el decreto: que se garantice que el suelo público que se ceda siempre sea público y no sirva para especular; que un 30% de las viviendas sean destinadas a alquiler asequible y que se amplíen los fondos del Aval Joven para que llegue a más beneficiarios. Los socialistas también señalaron que los precios anunciados para estas viviendas asequibles (unos 170.000 euros por un piso de 90 metros cuadrados) no son los adecuados al estar «por encima del mercado».

Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, señaló a los socialistas que el diálogo sobre el decreto «comienza el viernes», planteando que accedan a convalidarlo y luego tramitarlo como proyecto de ley para poder realizar modificaciones. Fue el camino que siguió la ley de simplificación administrativa, aunque en este caso los grupos no se pusieron de acuerdo para introducir enmiendas y el texto original del Gobierno regional salió intacto. Fuentes del Ejecutivo regional recordaron que, si PSOE, Vox y Podemos votan en contra de la convalidación, el decreto será automáticamente derogado, por lo que no sería posible la tramitación como proyecto de ley.

Antelo: «Queremos una España de propietarios, no el 'coliving'»

Antelo justificó la postura de su grupo en que el decreto «es un engaño más a la ciudadanía de la Región de Murcia». El presidente de Vox recordó que, desde que López Miras es presidente, «solo se han construido 174 Viviendas de Protección Oficial (VPO), pero ahora el PP nos quiere vender que cada año se van a construir 5.000, para un total de 25.000».

«Podían haber dicho 100.000, 200.000 o un millón, porque lo que están haciendo es lo mismo que Pedro Sánchez: intentar engañar a los ciudadanos con promesas vacías, cuando somos la comunidad que menos vivienda protegida ha construido de toda España», afirmó.

Asimismo, denunció que el modelo que propone el PP «es el modelo 'coliving', el de compartir vivienda y coche, el mismo que promueve la Agenda 2030, que dice que no tendrás nada y serás feliz», mientras que Vox quiere «una España de propietarios, donde los jóvenes y no tan jóvenes puedan tener su vivienda, su familia, su salario digno y su vehículo en propiedad».

De esta forma, Vox votará en contra de convalidad el decreto, que quedaría derogado si no lo salva el PSOE. Antelo propone, no obstante, que se tramite como proposición de ley a través de la Asamblea Regional, para lo que tiende la mano a los populares.

Segado: «Vox elige el modelo intervencionista de Pedro Sánchez»

Por su parte, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia Joaquín Segado, advirtió de que si este viernes «la oposición da la espalda al decreto del Gobierno regional, acceder a la vivienda será aún más difícil»

«Si PSOE y Vox se oponen al decreto de vivienda asequible del Gobierno regional, será misión casi imposible para los ciudadanos de la Región tener acceso a un hogar», incidió Segado.

Respecto a la oferta lanzada por el PSOE sobre la norma que se vota este viernes en la Asamblea Regional, Segado señaló que «es la oferta del fracaso de Pedro Sánchez, que ha convertido a la vivienda en la principal preocupación de los españoles, cuando antes de que llegara al poder estaba en el puesto 16».

Acerca de la posición de Vox, Segado remarcó que «tiene que elegir entre el modelo de vivienda socialista, intervencionista y fracasado de Pedro Sánchez, y el modelo pionero y transformador del presidente Fernando López Miras».

Podemos-IU-AV denuncian que el decreto «regala suelo público» a los constructores

Desde el grupo parlamentario Podemos-IU-AV, calificaron la iniciativa de «decreto de vivienda imposible». «No son asequibles viviendas a 1.840 euros el metro cuadrado cuando la media regional está a 1.555 euros. No son asequibles viviendas más caras que la actual vivienda de protección oficial. No lo son para gente que gana 1.000 euros al mes casas de 90 metros construibles, es decir, de 72 metros útiles, a 170.000 euros», sostuvo la diputada María Marín.

«No son asequibles para la gente trabajadora y para los jóvenes y no van a servir en nada para solucionar este problema», insistió la dirigiente de la formación morada. «Con este decreto, López Miras les regala por la cara hasta un 50% más de edificabilidad por hacer viviendas que en muchos casos serán más caras que la vivienda en el mercado. Este te decreto también sirve para acabar con la vivienda de protección oficial y sustituirla por esta vivienda asequible 'fake', que es mucho más rentable para los constructores», criticó Marín, ya que considera que se les «regala suelo público del que aún disponen los ayuntamientos».