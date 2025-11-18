La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antelo en Puente Tocinos. VOX

Vox presenta una moción sobre «remigración», un concepto ligado a la ultraderecha alemana

El Parlamento regional debate la propuesta de deportar «a todos los inmigrantes ilegales y a aquellos legales que cometan delitos»

David Gómez

David Gómez

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

La sesión de control al Gobierno regional que tiene lugar este miércoles en la Asamblea se inicia con una polémica moción de Vox sobre su ... tema fetiche: la política migratoria. La propuesta, cuyo fin es instar a la Comunidad a que a su vez solicite al Ejecutivo de España «medidas sobre el coste de la inmigración masiva», introduce por primera vez en la Región el concepto de «remigración». En los últimos años, este término se ha puesto de moda en Europa de la mano del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), de Alice Weidel, y el Partido de la Libertad de Austria, fundado por exmiembros de las SS y actualmente primera fuerza política en el país.

