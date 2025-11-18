Vox presenta una moción sobre «remigración», un concepto ligado a la ultraderecha alemana

La sesión de control al Gobierno regional que tiene lugar este miércoles en la Asamblea se inicia con una polémica moción de Vox sobre su ... tema fetiche: la política migratoria. La propuesta, cuyo fin es instar a la Comunidad a que a su vez solicite al Ejecutivo de España «medidas sobre el coste de la inmigración masiva», introduce por primera vez en la Región el concepto de «remigración». En los últimos años, este término se ha puesto de moda en Europa de la mano del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), de Alice Weidel, y el Partido de la Libertad de Austria, fundado por exmiembros de las SS y actualmente primera fuerza política en el país.

'Remigración' no es otra cosa que un eufemismo de deportaciones masivas de extranjeros. En este caso concreto de la moción de Vox, se propone expulsar a todos aquellos «que accedan ilegalmente a nuestra nación» y a quienes, teniendo su situación regularizada, «cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida». También «a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya».

Vox argumenta en la exposición de motivos de su moción que «es falso el discurso según el cual millones de inmigrantes son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de las pensiones». Y se apoya en un estudio realizado por la Fundación Disenso, que preside el propio Santiago Abascal. Según este, la tasa de paro de los extranjeros de origen africano alcanza el 25% en España –las cifras oficiales del SEPE no segregan por origen, pero sitúan la tasa de paro extranjero global en el 15%–, lo que, según el partido de Abascal, significaría que «más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra nación sin trabajar, los cuales representan el 58% del total».

Prestaciones sociales

Así, alude a supuestos informes de los gobiernos de Dinamarca y Países Bajos, los cuales estarían limitando la entrada de personas procedentes de países no occidentales, con criterios más exigentes de acceso a determinadas prestaciones sociales.

De hecho, la moción que se debate hoy en la Asamblea –a la que PP, PSOE y Podemos-IU han presentado enmiendas a la totalidad– reclama, asimismo, «establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos». El acceso a estos últimos por parte de los extranjeros en situación legal «estará condicionado a sus años de cotización». Del mismo modo, propone el partido de Abascal «promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles».

Por otro lado, el presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, estuvo ayer en Puente Tocinos, donde una mujer de 84 años murió tras una agresión, sin que se haya demostrado hasta el momento que los supuestos agresores sean inmigrantes. En cualquier caso, Antelo pidió deportar a sus países de origen «a todos aquellos que han venido y no quieren adaptarse, que viven del cuento o se dedican a delinquir».