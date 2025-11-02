La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vicente Quiles y Remedios Lajara en febrero de 2024, tras sellar el acuerdo de gobierno en Yecla. Ayto.

Vox tiene intención de mantenerse en los seis gobiernos municipales, «salvo que el PP nos eche»

Actualmente mantienen una coalición en Cartagena, Lorca, Molina de Segura, La Unión, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras

David Gómez

David Gómez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

La ruptura unilateral del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Yecla por parte de Vox ha puesto en alerta a los otros seis ... alcaldes del Partido Popular en la Región que comparten ejecutivo con concejales del partido de Santiago Abascal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  6. 6 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  7. 7 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  8. 8

    Encontrar pisos de alquiler por menos de 600 euros, misión casi imposible en Murcia: «Es inviable independizarse»
  9. 9

    El agujero de la asistencia sanitaria a pacientes de otras comunidades en la Región de Murcia: 29 millones en tres años
  10. 10

    El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vox tiene intención de mantenerse en los seis gobiernos municipales, «salvo que el PP nos eche»

Vox tiene intención de mantenerse en los seis gobiernos municipales, «salvo que el PP nos eche»