Vox tiene intención de mantenerse en los seis gobiernos municipales, «salvo que el PP nos eche»

La ruptura unilateral del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Yecla por parte de Vox ha puesto en alerta a los otros seis ... alcaldes del Partido Popular en la Región que comparten ejecutivo con concejales del partido de Santiago Abascal.

Actualmente, PP y Vox gobiernan en coalición en Cartagena, Lorca, Molina de Segura, La Unión, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras. Los tres primeros municipios suman 395.604 habitantes. Por el camino se quedaron los ejecutivos constituidos en Cieza, en el que el PP rompió unilateralmente, y Alhama de Murcia, donde la alcaldesa popular, María Cánovas, fue desbancada por una moción de censura. El PP tampoco ve en peligro esos ayuntamientos.

Fuentes de la dirección de Vox en la Región señalan que, por ahora, estos ejecutivos locales no se acabarán «salvo que el PP nos eche». En el caso de Yecla, señalan las citadas fuentes, fue el grupo municipal el que planteó la ruptura a Murcia y a Madrid, «y autorizamos porque la alcaldesa quería subir impuestos y se había sumado a una moción de IU que criminalizaba a Vox por los sucesos de Torre Pacheco».

De hecho, desde la formación de Abascal destacan que están muy contentos desde el principio con algunos gobiernos de coalición como el de Molina de Segura, que esta próxima semana aprobará sus Presupuestos municipales. Cabe recordar que el alcalde, José Ángel Alfonso, al igual que hiciera Carlos Mazón a nivel autonómico en la Comunidad Valenciana, fue el primer dirigente popular que descolgó el teléfono para pactar con Vox tras las elecciones municipales, cuando el PP guardaba distancias con los de Santiago Abascal ante la convocatoria de comicios generales por parte de Pedro Sánchez.

«En Molina de Segura ha bajado la delincuencia, hay una administración cercana al ciudadano y los vecinos están muy contentos», presumen en Vox.