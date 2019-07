El PP no volverá a proponer a López Miras hasta tener todos los apoyos para la investidura Teodoro García y López Miras, el pasado jueves. / P. SÁNCHEZ/ AGM La dirección nacional se volcará esta semana en la Comunidad de Madrid, que será clave para desbloquear la situación en Murcia MANUEL BUITRAGO Martes, 9 julio 2019, 03:48

Hasta que no tengan asegurados los apoyos necesarios, el PP no volverá a proponer la investidura de Fernando López Miras para acceder a la presidencia de la Comunidad. Este es el planteamiento de la cúpula nacional de los populares a la hora de valorar los plazos para enfrentarse a un segundo intento en la Asamblea Regional, por lo que la fecha dependerá en última instancia de la posición que adopte Vox y de que levante o mantenga su veto. En Génova no quieren que se vuelva a repetir el fracaso del pasado jueves, que atribuyen al cambio de última hora de la formación de Santiago Abascal, ya que insisten, al igual que Ciudadanos, en que existió un acuerdo para la abstención minutos antes de iniciarse el Pleno

Este planteamiento condicionará la ronda de consultas que abrirá el presidente de la Asamblea Regional, quien avanzó que no apremiará con los plazos a los grupos parlamentarios. Los populares defendieron ayer «la solidez» de su pacto con Ciudadanos y su compromiso de cumplirlo. En la misma línea, la portavoz del partido naranja, Isabel Franco, declaró que el acuerdo de gobernabilidad sigue vigente y que no es necesario volver a negociar con el PP.

Los populares defienden su pacto con Cs y creen que Abascal acude a Murcia porque tiene un problema

En el mismo sentido, reiteró que no tiene nada que negociar con el PSOE, en consonancia con lo manifestado el pasado miércoles a 'La Verdad', cuando se enfriaron las posibilidades de pactar con Diego Conesa, antes de la segunda votación de la investidura de López Miras. Su compañero de partido, el diputado nacional Miguel Garaulet, propuso que el nombramiento del senador autonómico se realice lo antes posible. «Nuestra idea es esa, debido al excesivo interés mostrado por Luis Gestoso», manifestó Garaulet. Explicó que el negociador de Vox solicitó este puesto durante la reunión que mantuvieron la semana pasada. Si es posible, Ciudadanos quiere presentar este jueves la candidatura de Miguel Sánchez para ocupar el escaño en la Cámara Alta, en sustitución del popular Francisco Bernabé, aunque todo apunta a que no hay tiempo para ordenar el Pleno. La ley fija un plazo máximo de 30 días a contar desde la constitución de la Asamblea, aunque existen dudas sobre si se trata de días hábiles o naturales.

Garaulet propone elegir lo antes posible al senador autonómico para afianzar la alianza con el PP

Dejarlo todo atado

El nombramiento de Miguel Sánchez servirá «para dejar todo claro de que seguimos adelante con lo planificado», dijo Garaulet en referencia al pacto con el PP. La dirección nacional de los populares se mostró dispuesta a cumplir este compromiso con el partido naranja, que podría materializarse antes de que López Miras sea investido.

En el PP y Ciudadanos coinciden en que será casi imposible firmar un documento a tres bandas, como propone Vox, por lo que tendrán que buscar «fórmulas alternativas». Para los populares, la presencia ayer de Santiago Abascal en Murcia, rodeado por la cúpula nacional de Vox, «evidencia que tienen un problema en la Región. Han estado muy torpes y acuden para tranquilizar a sus votantes».