El voluntariado que más engancha

Carmen María Pérez, subdirectora de la oficina de CaixaBank en Infante, reparte comidas en Jesús Abandonado junto a otra empleada de la entidad. / G. Carrión / AGM Centenares de personas colaboran con las actividades de la Semana Social organizada por CaixaBank. 45 entidades de toda la Región han coordinado sus esfuerzos en 160 actividades solidarias MARTA SEMITIEL Murcia Viernes, 22 marzo 2019, 14:20

El altruismo y el voluntariado son las manos de la esperanza, ese bastión inagotable, de apariencia frágil e inquebrantable al mismo tiempo, que habita en lo más hondo de cada caja de Pandora personal. María Isabel Sánchez, Mabeli como la conocen en el trabajo, es una experta en el tema: «Yo tengo un hijo que ha necesitado ayuda y cuando estás en el otro lado, te llena mucho encontrar voluntarios que estén ahí, te comprendan y te ayuden». Tal vez por eso ha participado en dos ocasiones en la Semana Social del Voluntariado, un evento organizado por CaixaBbank dos veces al año desde 2016. En esta edición, 45 han sido las entidades locales, repartida por toda la Región, que han coordinado sus esfuerzos con la entidad para organizar 163 actividades de voluntariado.

A principios de esta semana, Mabeli compartió unas horas de su tiempo con los niños asociados al Club de Natación Adaptada de Murcia, una actividad en la que sirvió de apoyo a los monitores «para ayudar a los niños a entrar y salir del agua, aunque la verdad es que me quedé con muchas ganas de bañarme con ellos y el año que viene repetiré seguro. La experiencia fue muy bonita, porque impacta ver la capacidad de superación que tienen algunos de ellos, que se manejan súper bien en el agua a pesar de sus limitaciones físicas». La satisfacción de Mabeli la llevó a querer participar este viernes en una segunda actividad con la Fundación Diagrama, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la integración de personas en riesgo de exclusión social, en especial, en la infancia. «La verdad es que esta semana ha sido el primer contacto que he tenido con el mundo del voluntariado. Pero a partir de ahora me animaré, sin lugar a dudas, y el poco tiempo que tenga lo dedicaré a alguna causa, porque es ayudar a los demás engancha mucho». Como ella, unas 300 personas participan en cada edición de la Semana Social del Voluntariado de CaixaBank, dirigida a empleados, familiares y clientes con el fin de «dar a conocer la labor social desarrollada por las asociaciones con las que colabora la entidad y para que nuevos miembros formen parte activa y recurrente de las labores de voluntariado que organizamos», expresó María del Rosario Santoyo, delegada de la Asociación de Voluntarios de 'La Caixa' en la Región. Un objetivo que se ha visto cumplido en el caso de Carmen María Pérez, subdirectora de la oficina de CaixaBank en Infante, a quien la Semana Social de 2016 llevó a colaborar de forma habitual con el resto de actividades que gestiona la Asociación de Voluntarios de 'La Caixa'.

En esta edición, Carmen María ha vuelto por segunda vez a echar una mano en el comedor social de la Fundación Jesús Abandonado. «Aquí te impacta todo. Es un voluntariado que te pone los pies en la tierra y te hace ser consciente de la realidad tan dura que viven algunas personas. La primera vez que participé, llegué a casa hecha polvo. Pero aún así quise repetir, porque estar aquí es estar en contacto con el mundo real», asegura mientras llena de bollos de pan el recipiente de autoservicio del comedor. Esa misma tarde, el subdirector de la oficina del paseo de Alfonso X, Paco Olmos, se estrenaba como voluntario junto a la veterana del grupo.

Envolver los cubiertos, llenar las jarras de agua, situar a los usuarios en los sitios desocupados y limpiar bandejas y mesas fueron algunas de las tareas de aquella tarde, en la que más de 300 personas sin recursos utilizaron el servicio de cenas gratuitas de Jesús Abandonado. «El hecho de estar allí sirviendo a personas sin recursos me llenó mucho. Y me sirvió para darme cuenta de que por allí no solo pasan personas de la calle», reflexiona. Tal vez por esa razón, Paco tiene claro que «recomendaría a todo el mundo que pruebe este tipo de voluntariado para contrastar realidades, porque a veces está bien ver que las desigualdades existen y no hay que irse a África para encontrarlas».

Usuarios de ocho asociaciones de Murcia se benefician de la Semana Social Ocho han sido las asociaciones, fundaciones y ONG murcianas que han colaborado con CaixaBank en la organización de las actividades de voluntariado en esta Semana Social de la entidad. El Club de Natación Adaptada de Murcia fue la primera de ellas, a la que los participantes pudieron asistir durante varios días en distintos grupos, para disfrutar de la piscina junto a niños y adolescentes con movilidad reducida. Con la Fundación Diagrama, el voluntariado se realizó en apoyo escolar, entrenamiento de fútbol y de Cross Training con adolescentes en riesgo de exclusión social. La Fundación Jesús Abandonado puso a disposición de los empleados y clientes de CaixaBank la experiencia de trabajar en su comedor social y en el ropero de su centro de acogida. Un partido de fútbol y una comida de convivencia fueron las actividades estrella con los usuarios de Assido. En Aspanpal también se realizaron voluntariados de apoyo escolar, manualidades y taller de baile con niños con discapacidad auditiva, y diez niños de acogida o usuarios de Casa Madre Paula pudieron ir al teatro con voluntarios de la Semana Social.