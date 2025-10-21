La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jóvenes asistentes, en el Cuartel de Artillería de Murcia, al Encuentro Regional del Voluntariado.

Jóvenes asistentes, en el Cuartel de Artillería de Murcia, al Encuentro Regional del Voluntariado. Javier Carrión / AGM

El voluntariado se acerca a los más jóvenes en Murcia: «Todos se merecen una oportunidad»

Cuarenta asociaciones de diferentes colectivos sociales se concentraron este martes por primera vez en un encuentro para fomentar la colaboración

Lía Guillén

Martes, 21 de octubre 2025, 20:20

Mientras los primeros adolescentes y niños llegaban este martes al Cuartel de Artillería, decenas de asociaciones todavía se encontraban colocando todo lo necesario para dar ... a conocer su labor solidaria a los más pequeños. En el primer Encuentro Regional de Voluntariado, 40 puestos de diferentes entidades sociales se reunieron para interactuar con los escolares de colegios e institutos de toda la Región de Murcia. Uno de estos estands era el de Solidarios para el Desarrollo, una entidad especializada en el acompañamiento social que asiste a personas sin hogar o en situación de soledad no deseada. La técnica de esta asociación, Andrea Palacios, explica que este tipo de eventos son necesarios para llegar a los centros educativos: «Un espacio como este facilita que en sus cabecitas podamos sembrar esa idea de que el voluntariado existe». Piensa que a estas edades es importante inculcar estos valores para que «todas estas mentes tan jovencitas dentro de unos años se queden con ese recuerdo de que alguien les habló de voluntariado».

