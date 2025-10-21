El voluntariado se acerca a los más jóvenes en Murcia: «Todos se merecen una oportunidad»

Mientras los primeros adolescentes y niños llegaban este martes al Cuartel de Artillería, decenas de asociaciones todavía se encontraban colocando todo lo necesario para dar ... a conocer su labor solidaria a los más pequeños. En el primer Encuentro Regional de Voluntariado, 40 puestos de diferentes entidades sociales se reunieron para interactuar con los escolares de colegios e institutos de toda la Región de Murcia. Uno de estos estands era el de Solidarios para el Desarrollo, una entidad especializada en el acompañamiento social que asiste a personas sin hogar o en situación de soledad no deseada. La técnica de esta asociación, Andrea Palacios, explica que este tipo de eventos son necesarios para llegar a los centros educativos: «Un espacio como este facilita que en sus cabecitas podamos sembrar esa idea de que el voluntariado existe». Piensa que a estas edades es importante inculcar estos valores para que «todas estas mentes tan jovencitas dentro de unos años se queden con ese recuerdo de que alguien les habló de voluntariado».

Cada puesto había elaborado distintas actividades lúdicas y charlas para enseñar el mundo del voluntariado a los jóvenes que se acercaban, y juegos para empatizar con aquellos que precisan ayuda o que se encuentran invisibilizados en la sociedad. Hasnia Mehnane, de 22 de años, es voluntaria en Hogar Sí, donde comenzó a colaborar porque pensaba que «todas las personas se merecen una oportunidad de ser queridas». Junto a ella estaba Reberzadinho Fernando Sa, una de esas personas que fue ayudada por Hogar Sí y que ahora se ha convertido en voluntario, para poder prestar asistencia a aquellas personas que, como él entonces, la necesitan. «No solo para saber que puedes ayudar, sino para saber que puedes ser ayudado en algún punto de tu vida», asegura Hasnia. Además, anima a los jóvenes a acercarse a este trabajo, ya que «siempre tienes algo que enseñar y algo que aprender. Simplemente con acompañar, con escuchar, puedes ser de gran ayuda, además de que también conoces gente».

Apoyo al Mar Menor

Es la primera ocasión que se organiza este encuentro, lo que ha permitido que los escolares se acerquen a colectivos de distintos ámbitos que antes podían ser desconocidos para ellos. Asociaciones como Assido, Atrapace o Soycomotú se encontraban en este espacio, así como colectivos de conservación marina, como Asociación Hipocampus, que busca la conservación del caballito de mar en el Mar Menor. Desde su carpa intentaban concienciar a los estudiantes sobre la importancia de la protección marina, y les recordaban los problemas que está sufriendo la laguna salada en los últimos días, tras la dana. La Federación de Salud Mental de la Región de Murcia también ocupaba un espacio en este encuentro. Sus representantes consideran que esta es una buena oportunidad para dar visibilidad a la salud mental y mostrar a los más jóvenes que pueden pedir ayuda. «Es bueno que sepan que no están solos», asegura Rosa Garrido, coordinadora de la federación.

La feria permitió demostrar a los más pequeños que pueden participar de forma activa en la sociedad. Según Andrea, de Solidarios para el Desarrollo, «a raíz de la pandemia se ha notado un poco la bajada en el interés en estos temas, sobre todo de la comunidad universitaria». Además, señaló que quieren contar con una «visión más intergerenacional». Esta colaboración entre los más jóvenes de la sociedad y los mayores es, según las asociaciones participantes, «imprescindible». «La juventud es un momento precioso para descubrir nuevas realidades, para integrarte en un montón de actividades», contaba Julia Vázquez, técnica en la Federación de Salud Mental.