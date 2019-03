«Uno es de donde vive y se hace, no de donde nace» Beppino Maieron. / paco espadas Beppino Maieron es preparador de porteros de fútbol PACO ESPADAS Lunes, 4 marzo 2019, 08:09

En agosto de 1978 llegaba hasta la Región de Murcia como un turista más Beppino Maieron (1954, Paluzza, Alpes de Italia). Aquí se enamoró del sol y, desde entonces, aquí continua con muchas aventuras de por medio. Es un 'tifoso' -aficionado- del deporte rey, el fútbol. En la actualidad, reside en Alhama de Murcia, donde enseña y prepara a los porteros de los equipos de la E. F. Alhama y Olímpico de Totana. Además de ser uno de los conserjes de las instalaciones deportivas del Guadalentín.

-¿Cómo llegó hasta la Región?

-Salí con mi amigo Tony dirección a la costa, buscando el sol y el mar. Pero cuando llegamos a la costa italiana, estaba nublado. Así que tomamos la carretera dirección a Francia, pero cruzamos todo el país galo y seguía cubierto por las nubes. Entramos a España y seguía habiendo nubes, hasta que llegamos a la Región de Murcia, entonces apareció el sol. Sin conocer las carreteras, nos fuimos hacia la costa y, de casualidad, llegamos al Puerto de Mazarrón. Allí conocí a Cristóbal, un vecino de Alhama. Al día siguiente, decidí darme un baño aunque no sabía nadar. Pasaron unos minutos y me di cuenta de que me ahogaba, entonces Cristóbal Sánchez se metió al agua y me salvó la vida. Fue una noticia de la que se hizo eco toda la prensa regional de entonces.

-¿Su juventud la pasó siempre en las montañas?

-No, mi madre murió cuando yo tenía diez años. Entonces mi padre y mis tías decidieron mandarme a Milán, a casa de otra de mis tías. El viaje fue una autentica odisea, viajé solo y en cuatro autobuses diferentes con una maleta más grande que yo. Una vez en Milán, me internaron en el colegio de los padres Escolapios, que por cierto eran muy duros, pero en sus instalaciones encontré muchas cosas que no había visto antes en mis bosques. Allí comencé a jugar al fútbol, consiguiendo varios campeonatos de la liga interparroquial de Milán.

-¿Cómo es su ciudad natal?

-Muchos de mis amigos que la han conocido dicen que es el pueblo de Heidi, verdes valles, montañas con más de tres mil metros de altura y pistas de esquí. En aquellas montañas se produjeron grandes episodios bélicos durante la Primera Guerra Mundial, aún se conservan las trincheras.

-¿Cuál era su trabajo en Italia?

-Trabajaba en una fábrica de muebles. Me propusieron trabajar en el norte de África para montar casas prefabricadas en plantas petrolíferas y acepté. Aquella aventura me llevó siete años de mi vida a Turquía, Argelia y Libia. En 1986 sufrí en Trípoli los bombardeos de los aviones de Estados Unidos, fue una noche de miedo y de película.

-¿Cuándo decidió quedarse definitivamente en España?

-En el 91, después de la experiencia de África, decidí regresar a Alhama. En mi visita del año 1978 con mi amigo Cristóbal pensé que algún día volvería para echar raíces en esta tierra. Ahora tengo familia en Italia, dos hijos, Cristóbal y Rose Marie, y dos hijos en España, Isaac y Ángela.

-¿De dónde viene su afición por el fútbol?

-Lo llevo en la sangre, siendo niño el campo de juego estaba junto a mi casa. Jugué 20 años de portero en varios equipos italianos no profesionales. Al llegar a España, comencé mi carrera de preparador de porteros. En la actualidad, me consideran el entrenador más veterano de la Región. En Italia soy un 'tifoso' del Inter de Milán, en España un simpatizante del Atlético de Madrid.

-¿Regresará algún día a sus montañas?

-Nunca se sabe, aunque la verdad es que me gustaría que me enterrasen en Alhama. Porque uno es de donde vive y se hace, no de donde nace.