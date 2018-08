Vive en una finca de 15 millones euros y pide no pagar una pensión de 1.200 euros Audiencia Provincial de Murcia. / Nacho García / AGM Se separó de su esposa en enero de 1998 y le ha llegado a deber más de 219.000 euros EFE Murcia Lunes, 13 agosto 2018, 11:40

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre que vive en una finca valorada en más de quince millones de euros y que ostenta cargos directivos en once sociedades que solicitó la extinción de la pensión compensatoria que debe abonar a su esposa, por importe de 1.200 euros mensuales.

La sentencia confirma así la dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia que tramitó la demanda de divorcio presentada por el ahora apelante, que se separó de su esposa en enero de 1998, y a la que ha llegado a deber, por la pensión compensatoria y la pensión de alimentos para los hijos, más de 219.000 euros.

En su recurso, aseguró que carecía de bienes suficientes para abonar esa pensión, ya que la finca en la que residía con su nuevo núcleo familiar no era suya, sino que los propietarios era unos amigos. Señaló así mismo que los cargos en las once sociedades no tenían la repercusión económica que les había atribuido el Juzgado.

Además, indicó que cuando se produjo la separación su esposa no trabajaba, pero que a partir de entonces inició negocios que le permiten la consecución de ingresos económicos, por lo que no tenía necesidad de percibir la pensión compensatoria.

El tribunal de la Audiencia, al rechazar lo referido a sus cargos en las once sociedades, señala que está acreditado que se instó el concurso de acreedores en una de ellas, sin que esté acreditado que haya ocurrido lo mismo con las restantes.

En cuanto a que la finca en la que reside con su nueva familia es de unos amigos, como asegura su nueva pareja, dice la Audiencia que «no consta documentalmente en ningún sitio; todo hace tener por probado, indiciariamente, que la finca es, de alguna manera, directa o indirecta, parte de su patrimonio».

Y añade que «su valor es tan grande, que pese a que pese a que exista una alegada orden de derribo, ello está muy lejos de suponer una ruina financiera para el apelante».

El tribunal comenta también que «la extinción de la pensión compensatoria que se formula con la demanda de divorcio no se ajusta a las exigencias de la buena fe, ello, teniendo en consideración el hecho de que el recurrente ha incumplido reiteradamente el pago de la pensión».

Tampoco puede olvidarse, dice la sentencia, que la exmujer tiene 64 años de edad, «lo que dificulta su incorporción al mercado laboral, además de que no consta que perciba ingresos económicos en la actualidad».

La sala señala, por otro lado, que el ahora apelante cuenta con tres sentencias en su contra, dictadas en 2002, 2012 y 2016, indicándose en esta última que adeuda la cantidad de 219.150 euros por las citadas pensiones.