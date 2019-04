Ana Belén cumple su sueño

La sonrisa no se le borraba de la cara. Estaba cumpliendo su sueño: ver de cerca y tocar a los animales marinos en el Oceanogràfic de Valencia. La alcantarillera Ana Belén Artero hizo ayer realidad este deseo gracias a la Fundación Ambulancia del Deseo. A sus 34 años, la mayoría de su vida la ha pasado en el hospital. Padeció leucemia de pequeña, la superó, pero le salió un tumor en la cabeza. Necesitó tres operaciones que le dejaron graves secuelas, como la pérdida de un ojo y una hemiparesia en el lado izquierdo. «No tiene movilidad ni control, ni siquiera siente la temperatura de ese lado», explica Sandra Martínez, enfermera de Ambulancia del Deseo. En junio la operarán de nuevo.

«Como la mayoría de deseos que cumplimos, el de Ana Belén también ha sido fácil. El objetivo para ella es pasar un día diferente, tener un paréntesis en su vida diaria de visitas al médico», indica José Manuel Salas, uno de los murcianos fundadores de esta ONG que, desde que comenzó su andadura en abril de 2018, ya ha cumplido una quincena de deseos. El último, el de Ana Belén, que pasó ayer el día en el Oceanogràfic junto a su madre, Manoli. «Siempre quería venir a Valencia. En casa tiene muchos animales. Tenemos perros, cotorras, ninfas, tortugas, peces. Le encantan. ¡Hasta me metió un pato! Antes incluso de caer mala ya quería venir. Su sueño no era ver un cantante, sino animales. Me da mucha felicidad verla así de contenta», comentaba. Junto a ellas y Sandra también les acompañaban Virginia y Ángel, miembros de la fundación. «Todos somos voluntarios y no cobramos, así que nos pedimos el día libre en nuestros respectivos trabajos para cumplir estos deseos. Lo costeamos a través de donaciones que hacen empresas y particulares», apunta Ángel, conductor de la ambulancia. Como ellos, unos 150 voluntarios colaboran con la Fundación Ambulancia del Deseo por toda España.

En este caso, fue una trabajadora social de La Arrixaca la que explicó a Ana Belén que podía pedir un deseo a la ONG. «Nosotros le blindamos apoyo a cualquier paciente que tenga alguna enfermedad que le impida moverse para realizar lo que ansía. Pero el caso de Ana Belén es especial, porque su familia no tiene muchos recursos. En los deseos, el paciente siempre va acompañado de un técnico de emergencia sanitaria y, dependiendo del caso, una enfermera e incluso un médico. Hay veces que los tenemos que sacar del hospital, como a un señor que llevamos en camilla a ver la Virgen de la Fuensanta», explica Salas. Aunque todavía llevan poco recorrido y su sede está en Murcia, la Fundación espera tener pronto filiales en Andalucía y Madrid.

La dirección del Oceanogràfic, que regaló las entradas a la ONG para cumplir el deseo de Ana Belén, le abrió ayer incluso algunas zonas restringidas, donde pudo tocar a los animales junto a sus cuidadores. También le dio de comer a las morsas mientras las acariciaba. «Al principio me ha impresionado, pero es muy bonita», decía Ana Belén. Luego hizo lo mismo con dos belugas: «Son preciosas. Había visto muchas fotos, pero verlo aquí es una pasada. Si pudiera, me metía con ellos en el agua y me los llevaba a casa».