Mar Saura, jefa de Arte de LAVERDAD, y el periodista Rubén G. Bastida, junto a los alumnos de 5º y 6º del colegio Juan XXIII de Las Lumbreras y sus maestras, ayer, en las instalaciones del periódico.

Mar Saura, jefa de Arte de LAVERDAD, y el periodista Rubén G. Bastida, junto a los alumnos de 5º y 6º del colegio Juan XXIII de Las Lumbreras y sus maestras, ayer, en las instalaciones del periódico. Nacho García

Visita inmersiva para ser periodistas por una mañana

Alumnos del colegio Juan XXIII de Las Lumbreras, en Monteagudo, acuden a LA VERDAD para aprender a redactar noticias e identificar 'fake news' de forma dinámica

BENITO MAESTRE

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

La redacción de LA VERDAD recibió este martes a los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Juan XXIII, de la localidad murciana de Las Lumbreras –perteneciente a la pedanía de Monteagudo–, para enseñarles cómo se desarrolla el trabajo de los periodistas y del resto de profesionales que trabajan en el periódico.

Esta visita escolar, enmarcada en el proyecto 'Educar en LA VERDAD', en colaboración con el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional, tiene el objetivo de enriquecer el aprendizaje, fomentar el pensamiento crítico y dotar a los estudiantes de herramientas para detectar las noticias falsas, bulos y desinformación. La iniciativa está dirigida a la población a partir de 5º de Primaria, ESO y FP de la comunidad autónoma.

Rebeca M. Herrera

La jefa de Arte del diario, Mar Saura, y el periodista Rubén García Bastida fueron los encargados de ofrecer una sesión lúdico-teórica a los 18 niños del colegio Juan XXIII y sus tres maestras. «Estamos para informar de todo lo que ocurre en la Región de Murcia, España y el mundo, bien sean noticias buenas o malas». Les explicaron, entre otros temas, la técnica de las '5W' que siguen los redactores para asegurarse que todos los elementos esenciales (qué, cuándo, dónde y por qué ha sucedido, y quiénes son los protagonistas) de una noticia estén cubiertos. «El valor más importante de los medios de comunicación es la credibilidad», añadieron. También jugaron a identificar 'fake news', con un alto nivel de aciertos.

  • Qué 'Educar en LAVERDAD'

  • A quién va dirigida A alumnos a partir de 5º de Primaria, ESO y FP de la Región de Murcia

  • Cuándo se desarrolla Los martes lectivos del curso 2025/2026

  • Inscripción de los centros Pinchando aquí

Después, los alumnos recorrieron las instalaciones de LA VERDAD, adentrándose en los departamentos de marketing, eventos, comercial y administración antes de llegar a la redacción, donde conversaron con algunos periodistas como Fuensanta Carreras, especializada en educación, a quien pidieron que interceda para que el colegio donde estudian tenga cantina y más horas de educación física. Otra parada que suscitó gran interés fue la exposición permanente de portadas históricas que el periódico tiene en sus pasillos, siendo la de Carlos Alcaraz cuando ganó su primer US Open, en 2022, la más reconocible para este grupo escolar.

