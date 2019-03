Ramón Almela: «Mucho selfi y ninguna palabra» El profesor Almela, con su 'Manual de buenas prácticas ortográficas', que acaba de editar la UMU. / javier carrión / AGM El catedrático defiende que «hablando se entiende la gente, y hablando bien se entiende mejor» FUENSANTA CARRERES Jueves, 14 marzo 2019, 02:57

Defiende el profesor Ramón Almela que escribir bien, además de una obligación para casi todos, es una forma de convivencia. Catedrático de Lengua Española jubilado -ha formado a casi 10.000 estudiantes en sus años de ejercicio-, la preocupación por la ortografía como vehículo privilegiado de comunicación y buen entendimiento con quienes nos rodean ha sido una constante en su actividad profesional, y desde 2009 imparte cursos de ortografía entre los miembros del personal de administración y servicios de la Universidad de Murcia. Sus conocimientos han sido recopilados en un libro (joya), 'Manual de buenas prácticas ortográficas', que pretende ser un amplio conjunto de orientaciones, normas y datos útiles para una correcta expresión en español.

-Su manual salió hace unos meses y las ventas van como un tiro. Parece que hay más interés por la ortografía del que cabría suponer.

-Sí, eso parece... Yo se lo regalé a la Universidad de Murcia, que lo ha editado (a través de su servicio de publicaciones Editum) y tiene todos los derechos para reeditarlo o hacer lo que le venga bien. El manual trata de acercarnos a la redacción correcta. La buena ortografía, como casi todo, se contagia.

-Falta nos hace a todos...

-A todos, a mí también, que lo pienso, me corrijo y rectifico cuando lo hago mal.

-Aborda cuestiones que tenemos más olvidadas, como la clasificación conceptual de los signos de puntuación, los párrafos, la alineación... El punto y coma ha caído en el olvido.

-Y tiene su sentido y su valor. Me temo que en la mayoría de los casos es por comodidad, por pereza mental, porque mucha gente no se detiene a pensar, pone un punto y acaba antes. Y un punto y coma indica una relación de sentido un poco más estrecha que la que señala el punto, y una relación un poco menos estrecha que la que expresa una coma.

-Las imprecisiones, malas elecciones de palabras... ¿parten también de esa pereza mental?

-Sí, del desconocimiento, de la pereza y del contagio del inglés. Mezclamos términos, hacemos falsos amigos, con palabras que tienen grafía parecida pero sentidos distintos. Nos dejamos llevar por el estado líquido, que en ortografía más que estado líquido es expresión gaseosa.

-Aborda los textos administrativos. ¿Se cometen muchos errores?

-Empecé mi libro pensando en mi universidad, ya que desde hace varios años doy clases de redacción a funcionarios de la institución. Después decidí ampliarlo e incluir otras cuestiones y completarlo.

-Los profesores de Secundaria llevan años muy preocupados por el desaliño y el descuido en la expresión escrita de sus alumnos. ¿Se ha deteriorado el lenguaje en la última década?

-Sí, es una realidad. Se va descuidando, y el descuido lleva al deterioro. El descuido en la alimentación lleva al deterioro físico, y el descuido en la escritura lleva a las deficiencias ortográficas.

-Los docentes se quejan también de que, debido quizá a la influencia de las redes sociales, con mensajes cortos sincopados, los chicos ya no son capaces de desarrollar la expresión de una idea completa, de principio a fin, en un párrafo.

-Se da una especie de afasia, es decir, que casi no saben expresarse ya. Sin jugar a profeta, me permito una reflexión: cuando falta la capacidad para expresarse bien, se acude a los insultos -no digo diariamente ni en todas las personas-, pero se acude a los gritos, incluso a la agresión física. Cuando uno no tiene la palabra acude a los gestos. Si uno tiene la palabra, tiene los argumentos, tiene las ideas y sabe expresarse, aunque manifieste su discrepancia clara, puede hacerlo y quedarse tranquilo. Cuando no es así, se recurre al puñetazo. La violencia física, en una pequeña parte evidentemente, se podría evitar con una buena expresión escrita y oral. Hablando se entiende la gente, y hablando bien se entiende mejor.

- Sostiene que escribir bien favorece la convivencia...

-Quizá son ideas románticas, pero... en la vida intentamos convencer a otros diariamente y expresar nuestras ideas con claridad. Si tenemos palabras suficientes, y no solo palabras sueltas, sino manera de engarzarlas para convencer, tenemos la seguridad de que nos hemos expresado bien y de que hemos aportado buenas formas. Si no tengo seguridad en que lo que digo está claramente expuesto, con datos, con ideas, con argumentos, le ponemos emotividad; un poquito de genio, un poquito de ira, de levantar la voz...

-¿Cree que la llamada 'escritura pulgar' del WhatsApp, con abreviaturas inventadas, frases sin artículos ni preposiciones, ha deteriorado la expresión escrita?

-Quizá no es la única causa, pero facilita una expresión descuidada.

-Además, los niños y adolescentes escriben menos...

-Claro, todo es ver, ver, ver, la pantalla, fotografías, mucho selfi, y pocas o ninguna palabra.

-¿Qué le parecen los programas de enseñanza digital, con tabletas, en colegios e institutos?

-Todos los avances son inevitables y tienen muchas ventajas. La cuestión está en que la tableta se emplee no como enemigo de la escritura, sino como amigo de la buena ortografía. El problema es que nos esforzamos poco, no queremos que nuestros hijos se molesten, que se cansen... les evitamos los esfuerzos y toman esa idea.

-En las últimas oposiciones a profesor, los tribunales de varias comunidades españolas incidieron en que corrigieron exámenes con errores ortográficos, de expresión... ¿Dónde empieza el problema?

-Se ha convertido en una espiral en la que estamos todos implicados. Los alumnos salen peor de Primaria, llegan peor que hace 30 años a Secundaria, en la Universidad los profesores dicen que si se ponen firmes tienen que suspender al 80% de la clase, y así al final se convierte en una espiral.

-¿Cuál debe ser el papel de la prensa escrita?

-Menos mal que existe la prensa escrita. Para mucha gente es lo único que lee; educativamente, quienes no leen libros tendrían que leer al menos los periódicos.

-¿Qué le parece que la RAE admita términos como 'almóndiga' o 'toballa'?

-La RAE debe recoger lo que los hablantes dicen, y no podemos ser moralistas, no es su misión.