Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el rankig de las casas más caras a la venta en España El domicilio cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados, 8 habitaciones, 2 piscinas, gimnasio y spa con sauna y jacuzzi incluido

LA VERDAD Martes, 19 de agosto 2025, 12:44

Entre los usuarios de idealista, son muchos los que reconocen que entran buscando propiedades de lujo, muy lejos de su presupuesto, solo por el placer de ver estas espectaculares casas y «cotillear» sus piscinas, jardines y rincones. Para ponérselo más fácil, idealista ha recopilado las viviendas más caras que hay actualmente a la venta en el mercado. La lista tiene dos clarísimas protagonistas: la Costa del Sol y las Baleares. El 70% de las propiedades de este exclusivo ranking se sitúan en el litoral malagueño y el resto entre las islas de Mallorca e Ibiza. Aunque hay una de ellas que está en la Región de Murcia, exactamente, en Cabo de Palos.

Esta casa se encuentra en La Manga Club-Atamaría en Cabo de Palos, Cartagena. El hogar cuenta con ocho dormitorios de grandes dimensiones y con baño privado en cada habitación. Además, tiene dos piscinas: una cubierta y otra al aire libre; incluye gimnasio propio totalmente equipado y spa con sauna y jacuzzi. La casa está constituida por cuatro plantas, que para mayor comodidad, tiene incorporado un ascensor para facilitar el movimiento a través de ella.

La ubicación de este chalet es privilegiada, por lo que sus vistas son únicas, ya que se encuentra en la zona más elevada del sur del complejo y puedes ver el mar Mediterranéo sin nada que te lo impida. Siguiendo con otro aspecto a tener en cuenta, el garaje es amplio y pueden entrar hasta dos coches teniendo espacio, además, para los buggies de golf. El precio final de esta villa es de 4.250.000€ por 922 metros cuadrados, lo que significa que, el valor del metro cuadrado es de 4.610€. Por este alto precio, está designada como la casa más cara de la Región de Murcia.

Otras casas del ranking para veranear

Este lujoso hogar en la Región de Murcia comparte sitio en la lista de casas más caras de España con la villa en la Milla de Oro de Marbella en Málaga, que está valorada en 50 millones de euros, y cuenta con cerca de 1.600 metros cuadrados entre la casa principal y la de los huéspedes. Este lugar está seleccionado como el domicilio más caro de nuestro país.

Otra de las casas que comparte lista con la villa murciana está en Altea, por lo que los habitantes de la Región de Murcia pueden planificar sus vacaciones en este lugar. Este chalet tiene más de 1.800 metros cuadrados y en su interior hay 11 dormitorios. A pesar de haber sido construida en 2009, posee todo tipo de modernidades como sala de cine, bodega, suelo radiante y paneles solares. Además, para los amantes del tenis, alrededor de la vivienda hay una pista para jugar junto a una piscina que incluye bar, cocina y una sauna. Esta casa tiene un precio de 9.900.000€ y está catalogada como la más cara de la Comunidad Valenciana.