La vida vuelve a las vías: «Mientras que no me suba al tren, no me lo creo»

Tras la caótica jornada del lunes, las conexiones por ferrocarril en la Región fueron retomando ayer el pulso y poniendo fin a los ... contratiempos y sobresaltos que esto supuso para los usuarios de este medio. Cientos de ellos se quedaron sin poder viajar por el apagón eléctrico que afectó a todo el país y, los que tenían billete para ayer, acudieron a la estación sin saber si el servicio volvía a estar en marcha.

Así, desde primera hora y a lo largo de la jornada, Renfe fue recuperando los diferentes servicios y conexiones ferroviarias de la Región. Entre Murcia y Lorca no se alteró el servicio por carretera con motivo de las obras de las alta velocidad, mientras que los convoyes de la línea C1 de Cercanías entre Murcia y Alicante se fueron recuperando. El primer tramo en volver a funcionar a lo largo de la mañana fue el de Alicante-Crevillente. Asimismo, también restableció el Cercanías Ancho Métrico entre Cartagena y Los Nietos. Sin embargo, los servicios de proximidad entre Murcia y Cartagena, que no estuvieron operativos en el primer tramo del día, se realizaron con un plan alternativo de transporte por carretera a partir las 15.00 horas.

En lo que respecta a los servicios comerciales de Levante, las líneas de alta velocidad y larga distancia Madrid-Valencia/Murcia/Alicante reanudaron sus circulaciones desde el inicio del servicio. Los trenes Intercity no funcionaron.

Devolución de billetes

Como ya había anunciado Renfe, ayer el servicio de Cercanías fue gratuito. Además, la compañía ferroviaria informó de que los viajeros afectados «podrán solicitar la devolución y cambio sin coste en los canales de venta» y añadió que «quienes deseen realizar el viaje pueden presentarse en las estaciones para ser ubicados en las plazas disponibles».

Las primeras líneas en volver a funcionar fueron las de Larga Distancia y, a lo largo del día, se sumaron el resto

Poco antes de embarcar en uno de los trenes AVE que ya partieron desde la Estación del Carmen a lo largo de la mañana, algunas usuarias como Vanesa no ocultaban su alivio: «Mientras no me suba al tren, no me lo creo», contaba esta joven, que tenía que coger por la noche en el Aeropuerto de Barajas un vuelo. Ana se había quedado sin conexión con Madrid el día de antes, lo que la había obligado a prolongar una noche más su estancia en Murcia antes de volver a Orense. En su caso, optó por no esperar a ser recolocada en otro convoy y sacar directamente un nuevo billete para el martes. «Espero poder cancelar el otro», decía confiada esta gallega. «Como estoy jubilado, tengo más tiempo para esperar», decía por su parte Jesús a la cola de los pasajeros que embarcaban por la terminal de alta velocidad de la estación.

Tirados en La Mancha

Entre el millar de viajeros que en toda España quedaron atrapados en los vagones de los trenes que circulaban cuando se produjo el fallo en el suministro, también se encontraban los de los AVE que a esa hora se movían entre Murcia y Madrid. Poco antes de llegar a la estación de Los Llanos, en Albacete, quedó parado el tren en el que viajaba Kiko. «Lo que se hizo con los pasajeros no se hace», según este murciano, que se queja de la falta de información y de que se les indicara que tenían que abandonar la estación, sin dejarla abierta para poder refugiarse en ella, como sí se hizo en otras, entre ellas la del Carmen. «Nos dijeron que nos buscáramos un hotel o un medio para volver a casa», cuenta. Como otros compañeros de expedición, intentó buscar una alternativa para llegar a Murcia en autobús, tarea dificultada por la falta de plazas y la necesidad de pagar en metálico.

Los viajeros atrapados el lunes cuando circulaban en el AVE entre Madrid y Murcia tuvieron que buscar alojamiento o transporte alternativo

Distinta es la impresión de Alejandro, que viajaba entre Murcia y Valladolid también en alta velocidad: «En ningún momento en absoluto he sentido desamparo», explica a LA VERDAD. Su tren tendría que haber llegado a las 14.08 a la estación de Chamartín, pero a la hora del apagón quedó detenido poco después de salir de Albacete. Alejandro explica que hubo un «conato de rebelión» por parte de un pasajero dispuesto a romper un cristal con un martillo de emergencia, pero que el resto de personas no secundó. Tras ser remolcados por una locomotora diésel hasta Pozorrubielos de La Mancha y, después, a Cuenca, allí realizó varios kilómetros a pie hasta esta población (la estación se encuentra fuera del casco urbano) para alojarse en un hotel, mientras que los demás usuarios fueron realojados en un polideportivo para pasar la noche.

Una veintena de vuelos

Mientras tanto, el transporte por carretera y por avión, las líneas de autobús y también el tranvía (en el caso de la ciudad de Murcia, operativo desde las siete de la mañana) tuvieron el desempeño de un día normal.

Ampliar Usuarios del tranvía, ayer, en la plaza Circular (Murcia). G. Carrión / AGM

El aeropuerto internacional de la Región operó según los previsto, según informaron fuentes de Aena. El gestor aeroportuario detalló que, al igual que el lunes, el aeródromo murciano funcionó con normalidad, manteniendo los veinte vuelos programados sin que se vieran alterados. Londres, Glasgow, Bristol, Manchester, Dublín y Tenerife son las conexiones que se llevaron a cabo durante el día de ayer.

En cuanto al transporte por autobús, la situación de los trenes no supuso un trasvase de usuarios hacia este transporte. En estaciones como la de San Andrés, en Murcia, la afluencia de viajeros era la habitual de un día de semana, previo además a un puente como el del 1 de mayo. Según la Consejería de Fomento, los autobuses interurbanos también funcionaron con normalidad. El lunes, como medida de prevención, se determinó que se mantuvieran los servicios de horas puntas y se redujeron las frecuencias en el resto para alargar el combustible de los vehículos.

Sin siniestros graves en las carreteras estatales por el apagón

La Dirección General de Tráfico señaló que de los tres accidentes con resultado mortal que se produjeron el lunes «ninguno tuvo relación con el apagón». Entre ellos, se encontraba uno ocurrido a primera hora de ese día en Jumilla, con un fallecido.

El llamamiento a limitar los desplazamientos en coche más allá de los imprescindible, según la DGT, se tradujo en un descenso del tráfico en las grandes ciudades.

En cuanto a la logística, la patronal del sector del transporte por carretera de la Región Froet informó de que los centros logísticos no pudieron operar el lunes, por lo que el abastecimiento se irá produciendo en un plazo de 48 horas, lo que afectará al festivo del 1 de mayo.