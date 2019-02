«La vida es eso que sucede aquí y ahora» Cristina y Charo posan ante la puerta de la sede de la AECC en Murcia. / Guillermo Carrión / AGM Dos de las usuarias del servicio psicológico de la AECC destacan la importancia de este tratamiento para enfermos y familiares. El cáncer llevó a estas consultas de la asociación a 830 pacientes en 2018, un 5% más que el año anterior MARTA SEMITIEL Lunes, 4 febrero 2019, 08:11

Fundidas en un abrazo y todavía con lágrimas en los ojos, Cristina y Charo se despiden «hasta la próxima, que será muy pronto», en una de las salas de la Asociación Española Contra el Cáncer en Murcia (AECC). Con las almas inundadas por la luz que les aporta a cada una la historia de superación de la otra, salen del edificio con el paso resuelto, porque a pesar de todo, ambas saben que lo único que importa «es que la vida es eso que sucede aquí y ahora». Esa es la gran lección que se llevan de sus sesiones con Mamen y Toñi, las psicólogas de la AECC con las que han compartido experiencias, miedos, traumas, llantos. Todo.

Pero no es una coletilla que repitan de memoria ni una frase hecha, sino una profunda convicción que han desarrollado desde la experiencia. Y en este aquí y ahora, en la sede de la AECC, dan gracias por conocerse con motivo de esta entrevista, en la que participan con la esperanza «de que nuestro testimonio pueda servir a los que vienen detrás». A pesar de haberse encontrado hace apenas unos minutos y de que sus experiencias con el cáncer fueron muy diferentes, ambas coinciden por completo al afirmar que «todos los que convivan con él, sean enfermos o familiares, deberían pedir ayuda psicológica, incluso aunque crean que no la necesitan».

Ellas son dos de las 6.427 personas afectadas por esta patología en la Región que, según estimaciones de Manuel Molina Boix, presidente de la AECC en Murcia, presentaban necesidades psicológicas en 2018. De ese número, el equipo de psico-oncología de la AECC solo consiguió tratar a 831, entre enfermos y familiares. El incremento de la incidencia de la enfermedad hace que cada año crezcan las consultas alrededor de un 5%. A pesar de ello, los datos hablan por sí solos: el acompañamiento psicológico solo alcanza al 13% de personas que lo necesitan.

Las razones de este bajo índice no radican en la AECC, que hace todo lo que puede para llegar a los pacientes de cáncer y sus familiares a través de los servicios de Oncología y de los voluntarios de la ONG. «A muchos no llegamos y otros muchos no vienen porque creen que no lo requieren; todavía hay una cultura social que les hace huir de nuestras consultas, porque piensan que es sinónimo de estar locos. Algunos te dicen directamente que hablar contigo no va a curarles el cáncer», explica Mamen Gómez, la psicóloga de la AECC que trabaja a diario con el equipo de Oncología de La Arrixaca.

Cuando la vida se detiene

Y es cierto. Los psicólogos no pueden curar el cáncer. «Pero sí podemos dar las herramientas necesarias para enfrentarse a él de la mejor manera posible. Por eso siempre recomendamos que, por lo menos a una primera sesión, vengan todos los pacientes», apunta Ángeles Carrasco, otra de las cinco especialistas que componen este equipo de la AECC.

En ese primer contacto, «necesario» según la recomendación de ambas psicólogas, proporcionan la información suficiente para que «sepan a qué se pueden enfrentar, qué van a sentir, qué es normal y qué no, y ante qué señales deben acudir a nosotros de nuevo. Porque no es lo mismo subir una montaña equipado con todos los recursos que puedas necesitar, que ponerte a subirla así, sin nada, sin saber a dónde vas», metaforiza Mamen.

Charo, que se puso en contacto con el gabinete de psico-oncología de la AECC a las dos semanas de recibir su diagnóstico de cáncer de tiroides, lo explica de otra forma: «No estamos hablando de una ansiedad o de una depresión. Estamos hablando de cáncer. Estamos hablando de que tu vida, tu trabajo, tu salud... Todo se detiene y no sabes por cuánto tiempo. Y cuando la vida se para necesitas que alguien te explique cómo afrontar eso, necesitas que te enseñen a gestionar tus emociones para tener todo el ánimo que puedas, porque una actitud positiva y de esperanza lo hace todo mucho más fácil».

Charo ha vivido dos años «terribles, con emociones de todo tipo», cambios de vida, cambios físicos, tratamientos, operaciones, pruebas. Pero hace un par de meses que su cáncer se ha curado, «y el día que te dicen eso no hay luz en el mundo más grande que tú. Hoy puedo decir que el cáncer me ha enseñado a vivir, a no ser una persona gris. Esta enfermedad me ha dado más de lo que me ha quitado. He aprendido a ser feliz. Y si mañana me vuelve a salir otro tumor, ¡pues seré el sol de la mañana hasta que dure!», dice con el rostro rebosante de alegría. Cristina la admira y sonríe con ella: «¡Jo, qué bonito! La verdad es que nunca lo había pensado así, tal cual lo dices, pero es cierto. Nos ha enseñado a vivir».

Hasta la muerte

Cristina convivió durante siete años con el cáncer cerebral de su marido, hasta que este falleció. En todo ese tiempo, Mamen la acompañó en sesiones psicológicas. «Gracias a ella yo pude convivir con la enfermedad de mi marido y estar con él durante todo el proceso. Ella me enseñó a vivir el día a día, a no anticiparme al cáncer, a valorar cada momento, incluso a hablar el mismo idioma que mi marido cuando ya él estaba en fase terminal y no podía casi ni moverse».

Cristina sabe muy bien que el cáncer «no solo destruye al enfermo, sino también al familiar que está ahí con él. Con Mamen aprendimos además que no podíamos dejar que el cáncer controlase nuestra vida. Teníamos que seguir viviéndola y no dejarle demasiado espacio, más que cuando tocaba ir al hospital. Sin el apoyo psicológico yo lo hubiera llevado mucho peor; me habría perdido o tal vez habría tirado la toalla. No lo sé». Dos años después de la marcha de su esposo, Cristina todavía no se acostumbra a su ausencia. «Tampoco sé si lo superaré algún día», reconoce. Y entonces Charo, justo antes del abrazo con el que sellan su reciente amistad, la coge de la mano y le sonríe: «Claro que sí. Lo harás. Porque, al igual que yo, tú también has sobrevivido al cáncer. Y si has pasado eso, esto también lo pasarás».