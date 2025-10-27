Vicente Cuquerella Gamboa, el almirante vuelve a casa del abuelo Marcial

Gregorio Mármol Lunes, 27 de octubre 2025, 00:27 Compartir

La primera planta del palacio de Capitanía General de Cartagena se prolonga más allá de los despachos nobles, el Salón del Trono y el comedor de gala en las estancias particulares donde el almirante de turno trata de hacer hogar. Es allí donde el recién nombrado jefe de la Fuerza de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa (Madrid, 1967) se ha reencontrado con los recuerdos de niñez, jugando con hermanos y primos en lo que entre 1969 y 1973 fue el domicilio de su abuelo Marcial Gamboa Sánchez-Barcaíztegui, también marino de alta graduación y que por entonces ejerció de capitán general de la desaparecida Zona Marítima del Mediterráneo.

Cuquerella vuelve a sus orígenes, ya que, aunque nació en Madrid circunstancialmente, pasó toda su infancia en Cartagena, donde su padre, el vicealmirante Vicente Cuquerella Jarillo, ya fallecido, estuvo destinado en distintas fases de su carrera militar y mandó la Flotilla de Dragaminas. En su toma de posesión, recordó precisamente sus años de estudiante en el colegio Virgen de Begoña y en los Maristas. Allí compartió aula con algunos alumnos que años después se convirtieron en hermanos de armas. Vivió después en distintos lugares, hasta su ingreso en 1986 en la Escuela Naval Militar.

Ya de oficial, también tuvo sus primeros destinos en Cartagena, donde residió cinco años consecutivos. Primero fue comandante del viejo dragaminas 'Genil' y luego del 'Turia'. Con sus ascensos fue asumiendo nuevas responsabilidades en otros lugares. Como comandante de la fragata 'Navarra' se enfrentó en 2017 a una de las misiones humanitarias más importantes desarrolladas frente a la costa libia, la 'Operación Sophia', donde rescató a casi dos mil personas de morir ahogadas en la mar. «Estamos preparados para cualquier trabajo que se nos encomiende, pero este fue tremendo», declaró en una entrevista a 'El Comercio' de Gijón a su regreso a España. Y calificó aquella misión como «desgarradora e indescriptible». Puso sus pies en tierra tras mandar como capitán de navío un gigante de la Armada, el buque anfibio 'Castilla'. En los despachos de Madrid tuvo responsabilidades en la División de Planes del Estado Mayor y fue jefe de gabinete del Ajema.

En su entorno familiar dicen de él que es un hombre muy inteligente, de gran sensibilidad, muy deportista y que disfruta de los planes familiares con su esposa, Montse Lorenzo, sus siete hijos –cuatro de los cinco varones son marinos y el quinto, guardia civil– y sus tres nietos. El cuarto viene de camino. También deja muy buenas sensaciones entre sus subordinados en estas primeras semanas en Capitanía, desde donde manda una fuerza en la que se integran entre otras unidades todos los patrulleros de la Armada, las comandancias navales y buques emblemáticos como el 'Hespérides' y el 'Juan Sebastián de Elcano'.

En su trayectoria destaca una situación poco frecuente: los cuatro mandos que ha ejercido hasta ahora han sido de barcos. Igualmente, es piloto de cazas Harrier de la 9ª Escuadrilla y, además, se graduó como primero de su promoción en el curso de Estado Mayor que realizó en el Reino Unido, donde llamaba la atención de sus compañeros por su capacidad para compaginar el estudio y la crianza.

Cuquerella ha vivido en Nápoles (Italia) y Mons (Bélgica), donde hasta su nombramiento era representante militar nacional ante el Comandante Supremo Aliado en Europa de la OTAN. Cuando esperaba volver a otro despacho en Madrid, Defensa le ha encomendado liderar dos años la Fuerza de Acción Marítima y el Mando Operativo Marítimo, quién sabe si como nueva escala en una travesía profesional con muchas millas aún por delante hacia más altas responsabilidades.

