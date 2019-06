El viaje de la sangre Una enfermera de Hemodonación del Rosell traslada la sangre recién extraída de Gaspar Zamora. / j. m. Rodríguez / agm Los hospitales regionales funcionan a diario gracias a unos 35.000 donantes asiduos. Hemodonación necesita conseguir entre 250 y 300 unidades al día para responder a la demanda de los centros sanitarios MARTA SEMITIEL Lunes, 24 junio 2019, 08:41

Como hasta en las ochenta veces anteriores y aunque la recepcionista del servicio de Hemodonación lo conoce desde hace muchos años, Gaspar Zamora entrega su DNI al llegar a la tercera planta del Hospital Santa María del Rosell. Él es uno de los ciudadanos de la Región que más donaciones de sangre acumula en su historial. En concreto, 81 con esta en la que lo acompaña 'La Verdad'. Y aunque su veteranía le avala, sigue religiosamente todos los procedimientos hasta sentarse en la camilla y extender el brazo. Unas tres o cuatro veces acude Gaspar a donar sangre al año, desde que tenía dieciocho. Una costumbre que le inculcaron sus padres y que él ha trasmitido a sus hijos. Un gesto solidario y altruista que salva vidas y que se conmemoró el pasado 14 de junio, en agradecimiento a todos los que prestan su brazo, como Gaspar, con el Día Mundial del Donante de Sangre.

Este cartagenero, que también está inscrito en el Registro de Donantes de Médula Ósea de España, asegura que no imagina su vida sin ir a donar sangre. «Yo lo hago porque sé que es un pequeño gesto que, en los casos más extremos, hasta salva una vida, o cuando menos, ayuda a vivir a los demás. Y creo que todo el que es donante lo sabe». Para Gaspar, regalar su sangre al sistema sanitario es algo que, en cierta forma, «engancha». «Una vez que vas la primera vez, luego ya sientes la necesidad de ir. Lo importante es empezar, dar el primer paso». A los diez o quince minutos de tumbarse en la camilla, exactamente 450 mililitros de su sangre, de tipo cero positivo, descansan embolsados, junto a otras bolsas de otros donantes, sobre unas placas que la pondrán a temperatura ambiente durante las dos próximas horas. Al final del día, su sangre será transportada al Centro Regional de Hemodonación (CRH), ubicado en Murcia, donde el equipo de profesionales de la noche la meterá en una máquina centrífuga separadora de células que conseguirá sacar, por separado, las plaquetas, el plasma y los hematíes de Gaspar.

EL HISTÓRICO 50.312 donaciones realizadas en la Región durante 2017, último año del que se dispone de cifras. 50.436 donaciones se llevaron a cabo en la Región en 2007, una década antes del último dato disponible. 44.609 donaciones se recibieron en la Región en 1997, veinte años antes del último registro disponible. 60.000 es el número de donantes que el CRH atiende al año. En torno al 13% no son aptos para donar. 100.000 es el número total de donantes que han pasado por el CRH desde que se abrió en 1991.

Al día siguiente, es esa última parte, el saco de glóbulos rojos, el que pasa por el laboratorio para su análisis de inmunohematología y serología. Tras comprobar su validez, los tres productos se almacenan en condiciones diferentes. «Los hematíes se deben mantener a temperatura de cuatro grados por un periodo máximo de 42 días, las plaquetas se conservan a 22 grados durante un periodo de cinco días, y el plasma se almacena a menos 30 grados durante un tiempo máximo de tres años», explica Toñi Gómez, enfermera y responsable de Promoción del CRH.

Reservas de vida

Actualmente, hay entre 1.500 y 1.800 unidades de hematíes, unas 1.000 de plasma y tan solo unas 50 de plaquetas en la reserva del centro para suministro de todos los hospitales de la Región, hacia los que suelen salir, en conjunto, alrededor de 200 unidades al día, a veces incluso más. Sin ellas, el Sistema Murciano de Salud no podría realizar trasplantes, ni grandes cirugías ni tratamientos oncológicos. La sanidad pública salva vidas gracias a la generosidad de personas sanas y comprometidas como Gaspar, gracias a los 35.000 donantes asiduos que van, religiosamente, al menos dos veces al año a donar. «Sin ellos, los hospitales no podrían funcionar», apunta la responsable del servicio de campañas.

En cuanto a los hospitales, Gómez explica que son La Arrixaca y el Morales Meseguer los que más unidades consumen, porque en el primero es donde se realizan «las grandes cirugías y trasplantes de órganos, y en el Morales donde se hacen los trasplantes de médula». En cuanto a unidades, «lo que más se llevan es hematíes y plaquetas». Los primeros se utilizan, por ejemplo, en trasplantes de órganos, casos de anemia o de falta de oxígeno en sangre. Las segundas sirven, en su gran mayoría, a pacientes oncológicos o hematológicos que necesitan reponer células, o para grandes hemorragias. En cuanto al plasma, también se suele trasfundir en trasplantes de órganos, en casos de déficit de coagulación, a pacientes con grandes quemaduras y también en hemorragias masivas.

Hasta 700 campañas

«Nuestro gran caballo de batalla siempre son las plaquetas, porque es lo que menos tiempo dura. Tienen cinco días de utilidad desde que se extraen del donante». Es por eso que el equipo de Toñi, encargado de las campañas, debe esforzarse al máximo para conseguir entre 250 y 300 donaciones cada día. «En la Región hemos conseguido encontrar el equilibrio entre donaciones y demanda de unidades con ese número», reconoce, aunque luego explica que los jueves son los días más duros, «porque hay que dejar previsiones que duren hasta el martes», o que, durante el verano, cuando se vacían las ciudades, hay que «ser ingeniosos y salir con los autobuses a hacer campañas donde está la gente», al interior de la Región y a las playas. Hasta un total de 700 campañas de captación de donantes programa el CRH cada año, moviendo autobuses por diferentes municipios de la Región.

«Nuestro gran caballo de batalla siempre son las plaquetas, porque caducan a los cinco días de la extracción»

El perfil más común es el de un varón de entre 40 y 50 años, por eso «hace falta gente joven que se haga donante habitual»

Lo consiguen cada día, pero confiesan que mantener el equilibrio entre demanda y donaciones no es tarea sencilla, «porque tenemos que preocuparnos de que las reservas de sangre no caduquen por desuso y, al mismo tiempo, de no tener problemas por desabastecimiento». Aunque parezca funambulismo y que una corriente de aire puede desequilibrar la balanza, tras 28 años de experiencia, el CRH no solo mantiene el equilibrio, sino que presume de autoabastecer de forma sobresaliente las necesidades regionales. Ya no solo para uso hospitalario de la sangre, sino también para elaboración farmacológica de inyecciones viales y sueros que se hacen «con las reservas más antiguas de plasma».

El relevo generacional

Entre ochenta y noventa personas pasan cada día por el CRH para donar casi medio litro de sangre, y el equipo de profesionales que trabaja allí los trata como reyes, porque ellos son los que mantienen el sistema sanitario, a los que hay que «estar más que agradecidos». El perfil del donante de la Región se corresponde con el de un hombre de entre 40 y 50 años, ellos son el 29,56% del total. Según Gómez, alrededor del 52% de las donaciones provienen de varones y, más o menos, un 48% son de mujeres. Pero eso no significa que ellos sean más solidarios, «es que son más frecuentes los casos de no apto para donar entre las mujeres, porque a ellas les afectan otros factores. Por ejemplo, es más normal que tengan la hemoglobina baja y, en esos casos, no las dejamos donar», explica. Porque ante todo, lo principal es que la donación no suponga ningún tipo de riesgo para el donante.

Lo que sí urge es un cambio generacional en el perfil. «Hace falta que la gente joven se haga asidua e incidimos mucho en eso». Casos, por ejemplo, como el hijo de Gaspar, que con 18 ya es otro de los que acude cada vez que puede al Santa María del Rosell. Para conseguirlos, el CRH programa campañas en institutos públicos y universidades. Incluso entre niños de Primaria, para que el mensaje vaya calando ya desde las edades más tempranas: «Donar una vez puede salvar hasta tres vidas».