Un viaje para decir «nunca jamás» Miembros de Cruz Roja preparan el agua para repartir a los pasajeros en el tren Talgo. / Guillem Escrivà 300 viajeros de un Talgo entre Barcelona y Cartagena quedaron atrapados en Tarragona por culpa de la lluvia. Casi 20 horas después de su salida llegaron en taxi a la Región 24 pasajeros procedentes de Alicante, donde hizo parada final el tren a las 10.55 horas EFE / LAVERDAD Murcia Domingo, 21 octubre 2018, 07:52

No era un viaje a los infiernos. Pero casi en ello se convirtió. Los 300 pasajeros del tren Talgo Barcelona-Cartagena tardarán tiempo en olvidar la odisea vivida desde que salieron desde la capital catalana, el pasado viernes a las 15.00 horas, hasta la llegada ayer a sus casas, que en el caso concreto de 24 viajeros de la Región se alargó hasta casi mediodía, después de cumplimentar en taxi el último trayecto desde la estación de Alicante hasta sus destinos en Murcia y Cartagena.

Un corte de vías en Vinaroz (Castellón) debido a las fuertes lluvias obligó al convoy Talgo 165 a interrumpir su viaje en la estación de Ulldecona (Tarragona), a las 17.30 horas del viernes. De hecho, estuvieron allí bloqueados durante más de seis horas. Una situación que acabó exasperando los ánimos de todos. Así lo reflejaron muchos de los viajeros a través de las redes sociales, como el técnico medioambiental Pep Badia, guía de los parques naturales de la Región, quien denunció a través de Twitter la «nefasta y mala gestión» de Renfe, más allá de las inclemencias meteorológicas, así como criticando la desinformación. El problema, según la compañía ferroviaria, fue que los viajeros no pudieron ser evacuados de dicha estación debido a que los autocares habilitados para ello no pudieron llegar al lugar, ya que la lluvia había anegado la rotonda de acceso y no podían circular. Debido a esta circunstancia, esos vehículos fueron finalmente enviados a Castellón para recoger a otros pasajeros atrapados en otros trenes afectados por el corte de vías.

Pasadas las 23.30 horas, el tren retrocedió finalmente hasta la estación de L'Aldea, por lo que se ofreció a los pasajeros del Talgo la posibilidad de volver a Barcelona y desde allí coger un tren hacia Madrid y luego otro hacia Alicante o Valencia, o bien esperar en ese lugar a que se abrieran nuevamente las vías.

Quienes esperaron la reapertura de las vías pudieron continuar su viaje a las 5.30 de la mañana, llegando a la estación de Alicante a las 10.55 horas, mientras que la mayoría de quienes optaron por retroceder a Barcelona y continuar viaje vía Madrid en AVE para después coger otro en dirección a Alicante, acabaron alargando finalmente la aventura viajera un par de horas más.

Los afectados critican la falta de previsión y la desinformación, mientras que Renfe defiende las soluciones adoptadas

En el caso de los viajeros de la Región que prosiguieron el viaje en el Talgo hasta la capital alicantina, fueron trasladados finalmente por Renfe en varios taxis, en concreto, 10 personas a Murcia y 14 a Cartagena.

Un portavoz de Renfe aseguró que la compañía pidió ayuda externa a los Bomberos y a la Cruz Roja para poder atender a los pasajeros atrapados, que recibieron agua y comida. Y destacó que la empresa intentó «buscar las mejores soluciones», con diferentes alternativas para los afectados, ante una situación meteorológica muy adversa que mantuvo cortada las vías de la zona del Levante durante doce horas.

Ayuda de Cruz Roja

Sin embargo, la mayoría de los usuarios que sufrieron las consecuencias no lo ven de la misma manera, insistiendo en la poca previsión de Renfe, ya que estaban activadas las alertas ante las previsiones de fuertes lluvias. El padre de una de las pasajeras murcianas denunció, en declaraciones a 'La Verdad', «la falta de atención», ya que «no había nada en la cafetería para tomar y gracias a Cruz Roja pudieron recibir agua y comida». Y concluyó lamentando que «mi hija ha pasado toda la noche en el tren. Hoy tenía un evento importante al que, por supuesto no va a poder asistir».

El incidente en las vías afectó a 15 trenes regionales y de alta velocidad que circulaban por el corredor mediterráneo. Aunque solo uno se vio atrapado por la tromba de agua, impidiéndole seguir con el viaje, lo que obligó también a evacuar a los pasajeros por carretera.

Según Renfe, a los pasajeros del resto de trenes que iban a circular en las próximas horas por esa vía y que no habían salido aún de su destino se les ofreció la posibilidad de recuperar el importe del billete. Asimismo, se habilitaron autocares para sortear el corte de las vías en Vinaroz y se activaron otros para cubrir por carretera el trayecto de Barcelona a Valencia y viceversa, y también entre las estaciones de L'Aldea (Tarragona) y Castellón.