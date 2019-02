El veto a los Presupuestos abre en las arcas regionales un agujero de 234 millones Fernando de la Cierva, con las ministras Montero y Batet, el pasado verano en Madrid. / carm La Comunidad contaba con recibir del Estado 86 millones por el IVA y otros 148 por las entregas a cuenta de Hacienda MANUEL BUITRAGO Viernes, 15 febrero 2019, 03:11

El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado ya tiene un impacto inmediato en las cuentas de la Comunidad Autónoma, que han quedado totalmente descuadradas porque el Gobierno regional no recibirá todos los ingresos con los que contaba para este año. El agujero asciende a 234 millones de euros, según advirtió ayer el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, que corresponden a unos ingresos extra de 86 millones por el IVA, junto a las entregas a cuenta concertadas con el Ministerio de Hacienda, con otros 148 millones.

Ambos conceptos estaban basados en la recaudación prevista para este año, que incluía la subida de impuestos por valor de 5.600 millones de euros en España. Esto no será posible por la vía impositiva debido al veto a los Presupuestos de Pedro Sánchez por parte del PP, Ciudadanos y los nacionalistas catalanes.

Con este bloqueo, el consejero manifestó ayer que se ha producido un desfase importante en las cuentas de todas las comunidades autónomas, y propuso que el Gobierno de la nación apruebe un real decreto para desbloquear estos ingresos, como ha hecho con las pensiones, el salario mínimo interprofesional y la subida de sueldos de los funcionarios.

El consejero de Hacienda pide al Gobierno central que pague con un decreto, como hizo con el salario mínimo y las pensiones

A juicio de Fernando de la Cierva, es la única solución en estos momentos, para no causar un desastre financiero. Recuerda que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó a las comunidades autónomas el año pasado sobre el dinero que iban a recibir para este ejercicio, y sobre esa base se fijó el techo de gasto de la Región de Murcia, reflejado después en el Presupuesto que se aprobó en la Asamblea. Como consecuencia, hay 234 millones de euros, el equivalente al 0,8% del PIB regional, que de momento no se van a recibir y que dispararán el déficit de este año si no se remedia.

«No es un problema solo de la Región de Murcia, sino de todas las comunidades», enfatizó ayer De la Cierva. «Lo coherente es que el Gobierno central apruebe un decreto ley que actualice las aportaciones del IVA y de las entregas a cuenta. Debe hacerlo por lealtad institucional con las autonomías, ya que presupuestamos los gastos contando con estos ingresos. Si nos han llevado a incrementar el sueldo de los funcionarios, y si se han subido el salario mínimo y las pensiones vía decreto, lo lógico es que se haga lo mismo con la financiación», concluyó.

Junto con Murcia, hay otras cinco regiones que contaban con ingresos extra del IVA. Se trata de Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana, que son las que tienen aprobados sus presupuestos para 2019. Estas iban a percibir entre 53 y 250 millones. En el caso de Murcia son 86 millones. Esta partida que ha quedado en suspenso en estas seis regiones suma 740 millones de euros, que representa el 2,4% de los recursos del sistema de financiación autonómica.

Esta aportación adicional se acordó como consecuencia de un cambio normativo del IVA, que iba a causar la pérdida de ingresos durante un mes. El presidente gallego Núñez Feijóo fue quien más presionó en este sentido. La solución consistió en abonar trece meses este año para compensar dicho desfase. Así quedó recogido en los Presupuestos del Estado que acaban de ser rechazados en el Congreso.

Ingresos inflados

La prórroga de los Presupuestos del año pasado obligará a las comunidades autónomas a reajustar sus cuentas, en el caso de que pierdan definitivamente estos ingresos con los que contaban. Ningún gobierno autonómico quiere pensar ahora en acometer recortes de gastos con las inminentes elecciones de mayo. El objetivo de estabilidad queda de momento bastante comprometido.

El Gobierno de Pedro Sánchez planteó una subida de impuestos por valor de 5.600 millones de euros que en principio no se podrán recaudar, entre ellos el incremento impositivo sobre el diésel, el pago mínimo del impuesto de sociedades para las grandes empresas; y el aumento del IRPF para las rentas altas. El Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y otras instituciones alertaron de que estos ingresos estaban inflados.