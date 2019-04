La versión de los profesores prevalecerá en caso de conflicto con alumnos o padres Imagen de archivo de un colegio de Murcia. / N. García / AGM Aunque la Ley de Autoridad del Docente establecía la presunción de veracidad en 2013, no se desarrolló el reglamento para hacerla efectiva FUENSANTA CARRERES Jueves, 4 abril 2019, 04:04

La palabra de los maestros y profesores que presencien o sean protagonistas de un incidente en el centro escolar prevalecerá siempre sobre la versión de los alumnos y de los padres. Así, en caso de desacuerdo, la versión de los docentes se impondrá sobre la que aporten los estudiantes o sus familias. El profesor solo perderá la razón si quien no está de acuerdo con él consigue demostrar, con pruebas, que no dice la verdad. Aunque la Ley de Autoridad Docente, aprobada en 2013, ya reconocía en su artículo 6 esa presunción de veracidad, hasta la fecha no ha sido efectiva porque faltaba el desarrollo reglamentario.

Los docentes podrán rellenar, según la orden aprobada ayer, un documento oficial que tendrá presunción de veracidad en cualquier proceso. Era el requisito que faltaba para que los docentes puedan disfrutar con plenitud de los derechos que les confiere la Ley de Autoridad Docente, vigente desde 2013 en la Región, pero que había quedado 'coja' al no elaborar el desarrollo el formato y requisitos de ese documento. Así, la orden refuerza uno de los puntos sustanciales de la mencionada ley, que otorgó rango de autoridad a los docentes en la Región.

La normativa de Autoridad Docente establecía que el profesor tenía que rellenar un documento tipo para denunciar o dejar constancia de cualquier hecho sobre el que pudiera haber controversia, pero no llegó a desarrollarse en este punto y por tanto los docentes no disponían de un documento estandarizado. Así, llegado el caso, tenían que recabar pruebas, testigos... y su versión no prevalecía de principio.

El desarrollo reglamentario se ha demorado seis años Quien no esté de acuerdo tendrá que rebatir con pruebas su exposición

La orden cubre esta carencia y establece los requisitos que debe tener el documento marco en el que los docentes podrán exponer su versión, que será automáticamente considerada veraz. A partir de ahora, cuando haya testimonios encontrados prevalecerá el del docente, del que se presupone su veracidad, y será la otra parte la que esté obligada a presentar pruebas que respalden su versión.

Los profesores, en concreto el sindicato Anpe, llevaban años reclamando la aprobación de ese modelo unificado de declaración, que ahora «valdrá como prueba el amparo de la ley. Hasta ahora, estábamos a expensas de lo que considerar el juez», dijo ayer el presidente de Anpe, Clemente Hernández.

La normativa buscaba reforzar la potestad del profesor de cara a sus alumnos y los padres, y paliar así la pérdida de autoridad que se ha denunciado desde algunos sectores. Los docentes tienen desde entonces rango de autoridad, un estatus con consecuencias prácticas, ya que permite a la fiscalía perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios públicos. Además, las sanciones o responsabilidades penales que pueda acarrear un conflicto aumentan cuando la víctima es una autoridad. Ese estatus de superioridad des equiparable al que ostentan las fuerzas de seguridad o el personal sanitario.