'La Verdad' reconoce a cinco entidades sociales en su primera Gala Acción Solidaria Colectivo Paréntesis. Dos reclusos participan en un taller de formación profesional. / v. vicÉns Acción Solidaria. Obra social 'la Caixa' Colectivo Paréntesis, Fundación SOI, Amuvim, Aspajunide y Aspanpal reciben este jueves un premio por su compromiso con los más vulnerables MARTA SEMITIEL Lunes, 28 enero 2019, 09:58

Dos siglos después de que se conociera la teoría evolutiva de Darwin, la sociedad sigue siendo para muchos una selva sin escrúpulos en la que impera la ley del más fuerte. Por suerte, esta misma sociedad capitalista e individualista es, para muchos más, un sistema en el que nadie puede quedar fuera, en el que todas las personas tienen valor y pueden aportar su granito de arena sin importar su identidad, ni su pasado, ni sus errores, ni sus diferencias, ni sus capacidades. Para todos los que la entienden de este modo, vivir en sociedad es sinónimo de inclusión, de solidaridad, de voluntariado, de escucha sin prejuicios, de lucha por aquellos que no pueden reclamar sus derechos, de querer para el prójimo ni más ni menos de lo que se desea para sí.

Gracias a ese segundo grupo de seres humanos comprometidos con otros seres humanos, surgen entidades sociales que trabajan cada día para vivir en una sociedad más igualitaria. Ellas son las que tratan de paliar las deficiencias del sistema público, que en muchas ocasiones no puede cubrir con garantías las necesidades de los colectivos más vulnerables. A todas esas asociaciones, fundaciones, entidades u organizaciones ha dedicado 'La Verdad' espacios informativos en su sección 'Acción Solidaria'. Porque tanto lo bueno como lo malo, si no se cuenta, dicen que no existe.

De entre todas las entidades que han participado en dicha sección durante 2018, cinco han sido las seleccionadas, por su labor social, para que protagonicen la primera Gala Acción Solidaria, un acto en el que colabora la Obra Social 'La Caixa' y que se celebrará el próximo jueves, a las 19.30 horas, en el edificio anexo del centro de congresos de la Fremm.

La chef Estrella Carrillo, conocida por sus cenas para personas sin hogar, será la madrina del evento

Un trabajo encomiable

Las asociaciones elegidas para recibir estos reconocimientos son Colectivo Paréntesis, Fundación SOI Cartagena, Amuvim, Aspajunide y Aspanpal. Todas ellas destacan a nivel regional por su compromiso con colectivos vulnerables, como el que forman los reclusos y exreclusos de los centros penitenciarios de la Región, las personas con discapacidad intelectual o los niños con problemas de audición. Talleres de formación para el empleo, actividades de ocio, atención temprana, actividades deportivas. En sus currículos se pueden encontrar un sinfín de méritos, pero todos y cada uno de ellos tienen el mismo objetivo: lograr la inclusión plena en sociedad de los más desfavorecidos.

Esta primera edición de la Gala Acción Solidaria las reúne para visibilizar su trabajo con los que más lo necesitan, una labor que desarrollan a nivel profesional o de forma completamente altruista, como sucede en la asociación Amuvim. En ella se aglutina un bastión de personas mayores de 55 años que revierten todos sus conocimientos, personales y profesionales, para mejorar las vidas de personas en riesgo de exclusión social. Ellos no solo son un ejemplo claro de altruismo y solidaridad, sino también embajadores de una vejez activa que demuestran a toda la sociedad el valor de sus mayores.

También de forma desinteresada dedican su tiempo unos cuarenta voluntarios a la Fundación SOI Cartagena, donde comparten ratos de ocio y excursiones con los ochenta usuarios de Asido Cartagena y Astus. De voluntariado también entienden mucho en Aspanpal, la asociación murciana en la que encuentran acompañamiento educativo, social y hasta respaldo legal niños con discapacidad auditiva de toda la Región. Incluso en Colectivo Paréntesis, la entidad que dedicada a la reinserción social de reclusos y exreclusos, nada serían sin la labor de esos voluntarios que organizan talleres y actividades en las cárceles.

Esta Gala Acción Solidaria también es un homenaje para todos ellos, los rostros anónimos que regalan su tiempo a estas entidades y sin los que, en la mayoría de ocasiones, no podrían realizar su encomiable labor social.

A la celebración del evento acudirán muchos invitados relacionados con el tercer sector, pero especialmente aquellos que dedican una parte de su trabajo profesional a ayudar a estas organizaciones sociales, bien con subvenciones o tan solo con la difusión de sus proyectos.

Entrega de distinciones

Un buen ejemplo es la chef Estrella Carrillo, madrina de esta primera Gala Acción Solidaria y conocida por su implicación en proyectos sociales, como su iniciativa 'La Mesa de la Felicidad', una cena que celebra cada Navidad de forma gratuita y a la que invita, por todo lo alto en su Restaurante Santa Ana, a centenares de personas sin hogar. Ella será, como madrina, la encargada de entregar uno de los premios. Un honor que también compartirán Antonio González, director general de 'La Verdad'; Juan Ignacio Zafra, director territorial de Caixabank en Murcia y Andalucía Oriental; Violante Tomás, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y Marta Semitiel, periodista de 'La Verdad' y coordinadora de la sección 'Acción Solidaria', que se desarrolla con la colaboración de la Obra Social 'La Caixa'.

Colectio Paréntesis Una segunda oportunidad para rehacer la vida

Hace 25 años que la Asociación Colectivo Paréntesis surgió como iniciativa de unos funcionarios de prisiones que creyeron en la necesidad de fomentar actividades de ocio y talleres de empleo en las prisiones de la Región. Mucho camino han recorrido desde entonces, muchas vidas de reclusos y exreclusos han ayudado a rehacer. Porque si algo define a Colectivo Paréntesis es la creencia de que una segunda oportunidad es posible y necesaria para la reinserción en sociedad. Para ello, sus profesionales trabajan cada día con los más de 1.600 reclusos que viven en los centros penitenciarios de la Región, ofreciéndoles cursos para mejorar su empleabilidad, talleres de habilidades sociales o crecimiento personal, incluso pasatiempos con los que llevar mejor su vida entre rejas. Colectivo Paréntesis recibe este premio por su trabajo, pero también por luchar contra el estigma que lacra el futuro de sus usuarios.

Fundación sol El turismo y el ocio al alcance de todos

La Fundación Servicio de Ocio Inclusivo (SOI) surgió como iniciativa conjunta de Asido Cartagena y Astus, dos asociaciones que trabajan en la ciudad portuaria para mejorar la vida de personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es ofrecerles una amplia oferta de actividades culturales, de ocio y turísticas con las que sus usuarios puedan desarrollar un grupo de amigos con los que vivir experiencias más allá de un centro de día y de sus hogares. Y lo consiguieron. Alrededor de siete años lleva en funcionamiento la Fundación SOI y ya cuenta con una red de unos cuarenta voluntarios que realizan actividades con los usuarios de Asido y Astus.

Como reza el lema de la fundación, 'la inclusión es una actitud', y por eso iniciaron, además, el proyecto 'Turismo SOI' en el que ya se han embarcado una veintena de empresas cartageneras para aupar las iniciativas de la Fundación SOI.

Amuvim Una vejez dedicada a la sociedad

Aunque en sus inicios solo pretendía servir de apoyo a un taller de informática, la asociación Amuvim pronto evolucionó con ansias hacia otra cosa: ayudar a cualquier colectivo social que necesitase voluntarios. Después de trece años, ahora programan unas 70 actividades diferentes y colaboran con cualquier colectivo vulnerable. Sus 200 socios, todos personas mayores de 55 años, se implican en proyectos de Fundown, Cofemce, Famdif, Astrapace, Assido y Copedeco, entre otras organizaciones. Pero también imparten, en las instalaciones de la Fundación La Caixa en Murcia, talleres de español para extranjeros, de lectura, de diseño gráfico, de edición de vídeo, incluso realizan acompañamientos para dar un respiro familiar a aquellos que más lo necesitan. La labor de Amuvim recibe este premio de 'La Verdad' por su capacidad altruista para mejorar la vida de personas en riesgo de exclusión, pero también por invertir su vejez activamente en la sociedad.

Aspajunide Una atención integral a todas las discapacidades

Por su gestión multidisciplinar para la inclusión y la atención de casi todas las discapacidades, la asociación Aspajunide se ha convertido en todo un referente a nivel regional, por eso no podían faltar en los reconocimientos que concede esta primera edición de la Gala Acción Solidaria. Fundada en 1983, Aspajunide coordina en la actualidad un centro de atención temprana, un centro ocupacional, dos centros de día, una residencia y un colegio. Además van a poner en marcha un proyecto de viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual y, por si fuera poco, en Aspajunide también tienen un programa de inserción laboral que desarrollan junto a la empresa García Carrión y un club deportivo. En él, sus usuarios no solo hacen ejercicio físico, sino que desarrollan su autoestima y sus relaciones sociales con los demás. Sus chicos han sido dos veces subcampeones de España en la categoría de fútbol sala, pero este no es el único deporte en el que destacan.

Aspanpal La lucha eterna por una vida sin fronteras

La Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje (Aspanpal) cumplió cuarenta años el pasado 2018. Cuatro décadas que les han servido para derribar muchas fronteras en la vida cotidiana de las personas con discapacidad auditiva. Sin perder de vista todo lo que todavía les queda por conseguir, en Aspanpal son expertos en denunciar cualquier vulneración de los derechos de sus usuarios, desde una educación pública y accesible hasta una sanidad con plenas garantías. Además de sus recursos de atención temprana y de enseñanza de lengua de signos, en Aspanpal ofrecen una variada oferta de ocio y actividades. Pioneros a nivel nacional han sido sus talleres inclusivos, como el de baile y teatro, en el que sus usuarios comparten clases con niños sin problemas de audición, o el taller de inglés, en el que mejoran su nivel de este idioma a través del juego.