Vélez no declara por el cobro ilegal de salarios y responde solo a su defensa José Vélez, ayer, entrando al juzgado. / nacho García / AGM El alcalde de Calasparra, imputado por presunta malversación y prevaricación, eludió responder a la juez y al abogado de la acusación RICARDO FERNÁNDEZ Caravaca de la cruz Jueves, 1 noviembre 2018, 02:27

José Vélez, alcalde de Calasparra y miembro del comité ejecutivo federal del PSOE, se acogió ayer a su derecho a no contestar a las preguntas de la juez y del abogado de la acusación particular -el fiscal no pudo acudir a esta prueba-, durante su comparecencia como imputado por un presunto cobro ilegal de los salarios municipales de casi un año. El primer edil calasparreño advirtió de que solo iba a responder a las cuestiones planteadas por su letrada, según confirmaron fuentes próximas a estas diligencias, que se llevan desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz.

Exactamente lo mismo hizo quien fue su concejal, Antonio José Moreno Gil, actual secretario general del PSOE de Calasparra, quien también rechazó responder a cuantas preguntas le iban a ser formuladas sobre ese asunto, salvo las que le hizo su propia defensa.

Junto a estos dos dirigentes socialistas estaba ayer citado, también como investigado, el exconcejal calasparreño y 'número dos' de los socialistas murcianos en su condición de secretario de Organización del PSRM, Jordi Arce Corbalán, aunque su comparecencia fue pospuesta por encontrarse de viaje de bodas.

Argumenta que nunca dejó de trabajar para el municipio y que se limitó a cobrar cuando la Justicia avaló las retribuciones

Estas diligencias, en las que se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se abrieron a raíz de una querella presentada por tres partidos de la oposición en el Consistorio de Calasparra: PP, Cs y Calasparra Viva.

En la denuncia se acusa a los tres socialistas de haber percibido ilegalmente una cantidad superior a los 30.000 euros de las arcas del Ayuntamiento por distintos conceptos retributivos, correspondientes a un periodo -entre septiembre de 2016 y el verano de 2017- en el que voluntariamente habrían renunciado a su condición de liberados con dedicación exclusiva y en el que, incluso, se habrían dado de baja por ese concepto en la Seguridad Social.

En concreto, el alcalde Vélez habría cobrado 4.572 euros; Arce, 15.071 euros, y Moreno, 10.582 euros.

Este hecho se explicaría a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, en mayo de 2016, declaró nulas las retribuciones aprobadas por el Pleno municipal. Ello habría llevado a los tres concejales socialistas en esos días a renunciar a su liberación, con dedicación exclusiva, y habrían retornado a sus antiguas ocupaciones laborales fuera del Ayuntamiento.

Cuando en junio de 2017, la justicia dio por válidas esas retribuciones antes anuladas, Vélez, Arce y Moreno habrían percibido los salarios de manera retroactiva, a pesar de que presuntamente no habían trabajado para el municipio de Calasparra.

Ayer, a preguntas solo de sus defensas, tanto el alcalde como el exconcejal Moreno insistieron en que en realidad nunca dejaron de prestar sus servicios en el Consistorio calasparreño, por lo que en el verano de 2017 se habrían limitado a cobrar lo que legalmente les correspondía. Respecto de las declaraciones que habrían efectuado en esos meses en los que estuvieron sin cobrar, en las que en algunos casos apuntaban a que no iban a trabajar para el municipio si las retribuciones habían sido anuladas, Vélez vino a indicar que se trataba de meras manifestaciones de carácter político, sin trascendencia real.

Una vez preste declaración Arce, que es algo que se producirá en los próximos días, la juez Antonia Moya deberá decidir si practica nuevas diligencias o si estima que la investigación está concluida.