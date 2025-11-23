La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajos para el tercer carril, la remodelación de enlaces y la reducción acústica en la autovía A-7 entre Orihuela y Crevillente. Nacho García

Veinte años esperando el tercer carril

El ensanche de la autovía A-7 y el Arco Norte de Murcia siguen bloqueados mientras crecen los problemas de tráfico en este corredor viario incluido en la red transeuropea

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:47

Para la Unión Europea, la autovía A-7 tiene un valor estratégico similar al Corredor Mediterráneo ferroviario, al formar parte de las principales arterias ... de tráfico internacionales. No obstante, el Arco Norte de Murcia y los terceros carriles que deben potenciar este eje viario siguen sin ver la luz en territorio murciano. El Gobierno de Rodríguez Zapatero firmó en 2006 un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional para ejecutar diversas actuaciones en la red de carreteras, que incluía el tercer carril entre Murcia y Alhama de Murcia, pero desde entonces los ministerios de turno aún no le han podido hincar el diente a estas infraestructuras. Cuando se cumplen 20 años de la primera orden de estudio, la Región sigue esperando estas obras mientras los conductores sufren retenciones y atascos de tráfico con mayor frecuencia en una red que se ha quedado pequeña.

