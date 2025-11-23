Veinte años esperando el tercer carril

Para la Unión Europea, la autovía A-7 tiene un valor estratégico similar al Corredor Mediterráneo ferroviario, al formar parte de las principales arterias ... de tráfico internacionales. No obstante, el Arco Norte de Murcia y los terceros carriles que deben potenciar este eje viario siguen sin ver la luz en territorio murciano. El Gobierno de Rodríguez Zapatero firmó en 2006 un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional para ejecutar diversas actuaciones en la red de carreteras, que incluía el tercer carril entre Murcia y Alhama de Murcia, pero desde entonces los ministerios de turno aún no le han podido hincar el diente a estas infraestructuras. Cuando se cumplen 20 años de la primera orden de estudio, la Región sigue esperando estas obras mientras los conductores sufren retenciones y atascos de tráfico con mayor frecuencia en una red que se ha quedado pequeña.

El Ministerio de Transportes le ha dado prioridad al Arco Noroeste de Murcia, que estará completado a principios del año que viene, pero ha relegado el Arco Norte y los terceros carriles entre Santomera y Alhama, así como en la MU-30 que pasa por Alcantarilla, alegando que no dispone de dinero. El retraso es más evidente en el ensanche de la A-7, que forma parte del itinerario europeo E-15, el cual está incluido en la Red Básica y el 'TEN-T Core Network Corridors' definidos por la Comisión Europea como aquellas partes de la red global que tienen la mayor importancia estratégica para lograr los objetivos de desarrollo de la red transeuropea de transporte y que, además, debe constituir la columna vertebral del progreso de una red de transporte multimodal sostenible y fomentar el crecimiento de la totalidad de la red global europea, como recoge el estudio de viabilidad presentado en 2018.

El gran baipás Tramo con tercer carril Arco Norte Arco Noroeste A-7 TRAMO B Santomera Murcia A-30 Arco Norte MU-30 Molina de Segura A-30 Alcantarilla Enlace de Alcantarilla A-7 TRAMO A Enlace Alhama de Murcia Alhama de Murcia Fuente: Estudio de viabilidad. Ministerio de Fomento. El gran baipás Tramo con tercer carril Arco Norte A-7 Arco Noroeste TRAMO B Santomera Murcia A-30 Arco Norte MU-30 Molina de Segura Alcantarilla A-30 Enlace de Alcantarilla A-7 TRAMO A Enlace Alhama de Murcia Alhama de Murcia Fuente: Estudio de viabilidad. Ministerio de Fomento. REGIÓN DE MURCIA El gran baipás PROVINCIA DE ALICANTE A-30 A-7 Arco Norte TRAMO B Molina de Segura TRAMO A Santomera Enlace de Alcantarilla A-30 MU-30 Murcia Alcantarilla Alhama de Murcia A-7 Tramo con tercer carril Arco Norte Arco Noroeste Enlace Alhama de Murcia Fuente: Estudio de viabilidad. Ministerio de Fomento.

El retraso e incumplimiento para ejecutar los 23 kilómetros de terceros carriles entre Alhama y Alcantarilla queda evidenciado asimismo en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que la incluyó para ser ejecutada en el periodo 2012-2024, al tratarse de una autovía perteneciente a la red de gran capacidad. Tras la firma del protocolo entre el Ministerio y la Comunidad en 2006, al año siguiente se dio la orden de estudio del proyecto. Hubo que esperar a 2017 para que se aprobara el trazado y un año después la consultora estatal Ineco realizó el estudio de viabilidad para sacar a concurso, mediante un sistema concesional de 25 años, un paquete formado por la parte oeste del Arco Norte, el tercer carril de la A-7 hasta Alhama de Murcia y el tercer carril de la MU-30 en Alcantarilla.

Las primeras órdenes de estudios se firmaron en 2006 para evitar la congestión en una zona estratégica de la red estatal

Primero en zona alicantina

No obstante, el Ministerio adelantó la parte alicantina del proyecto y en el año 2021 se dispuso a licitar por 300 millones de euros la parte este del Arco Norte y el tercer carril hasta Crevillente, dejando a un lado la parte que más afecta a la Región de Murcia. No solo eso, sino que al final el Ministerio también dejó fuera la mitad del Arco Norte y solo está ejecutando en estos momentos el tercer carril entre Orihuela y Crevillente, obra que contrató el año pasado por 90 millones de euros.

Conforme pasa el tiempo resulta más llamativo el orden de prioridades entre la parte alicantina y la murciana, toda vez que el Ministerio argumenta que el Arco Norte y el tercer carril hasta Alhama se licitarán cuando lo permitan las disponibilidades presupuestarias. El año pasado se estuvo a punto, pero no fraguó. Entre medias hubo un cambio de criterio del Ministerio, que optó por incluir las obras en los Presupuestos del Estado y abandonó el sistema concesional previsto inicialmente; un cambio motivado por varios factores: la revisión de los costes financieros, el impacto en la deuda pública, los plazos y el canon final que debía abonar el Estado a las empresas concesionarias, y el modelo de negocio.

Tratándose de prioridades, el Ministerio optó por ejecutar primero el Arco Noroeste de Murcia, otro eje estratégico próximo a su conclusión. Mientras tanto, el Arco Norte sigue a la espera desde que se ordenó el estudio informativo en el año 2006, al igual que los terceros carriles. Según las estimaciones iniciales, podrán absorber un tráfico de entre 32.000 y 54.000 vehículos diarios. Parte de este flujo de circulación dejará de pasar por la Ronda Oeste de Murcia, que se encuentra muy saturada con una media de 130.000 vehículos diarios en el nudo de Espinardo, el 10% camiones.

52.000 vehículos diarios

El tercer carril entre Alhama y Alcantarilla (entre los entronques del Arco Noroeste y de la autovía Alhama-Campo de Cartagena) tuvo un presupuesto estimado en 60,7 millones de euros. En el año 2014, el tráfico en este tramo de la A-7 oscilaba entre los 31.000 y 44.000 vehículos diarios de media (alcanzaba los 60.000 en la zona de Guadalupe-Espinardo). Era un flujo que justificaba el ensanche de la autovía, aunque esos cálculos ya han quedado desfasados, puesto que el tráfico ronda actualmente entre los 43.000 y los 52.000, según las estaciones de aforo situadas entre Alcantarilla y Alhama (en La Ñora son 75.000).

En cuanto al tercer carril de la MU-30, también pendiente, se trata de actuar sobre 5,5 kilómetros para ampliar su capacidad y soportar el notable incremento de tráfico procedente de la autovÍa A-30, que se incorporará a través del Arco Noroeste.

Además de aliviar el tráfico y de mejorar la eficiencia y competitividad de la red, estas obras reforzarán las condiciones de seguridad y las conexiones intermodales nacionales y transeuropeas. También reducirán la siniestralidad, el ruido y las emisiones de CO2. A su vez, los arcos Noroeste y Norte evitarán el paso de tráficos de largo recorrido por núcleos de población que generan molestias, un alto impacto ambiental, problemas de seguridad y congestión.