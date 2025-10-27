La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Dolores Martínez, del café bar Fina, en El Jimenado, este lunes, en su establecimiento, sin agua potable. JM Rodríguez / AGM

Vecinos y empresarios, «hartos» en las pedanías de Torre Pacheco sin agua potable 16 días después de la dana: «Es tercermundista»

Quince mil residentes y dueños de bares y otros negocios de El Jimenado, Roldán, Balsicas y otros núcleos siguen sin caudales aptos para beber y cocinar; el Ayuntamiento espera recuperar la normalidad este lunes, si los análisis sanitarios lo permiten

José Alberto González

José Alberto González

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:26

«Hemos tenido que cerrar los aseos por momentos, para intentar ahorrar lo máximo posible y no agotar el depósito de emergencia. Pero no podemos ... dejar todo el día a nuestros clientes sin poder ir al baño; y van ya dieciséis días con este problema», resume la situación María Dolores Martínez, responsable del Café Bar Fina, en El Jimenado. Esta pedanía, de unos 1.300 habitantes, es una de las localidades del municipio de Torre Pacheco que siguen sin suministro de agua potable más de dos semanas después de la 'dana Alice'. En San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares recuperaron la normalidad el pasado miércoles; y en distintas pedanías de Murcia lo hicieron el sábado -tras resolver la Mancomunidad de Canales del Taibilla la contaminación de la mayor parte de su red por la infiltración de 3.000 toneladas de barro en El Mirador (San Javier). Pero 15.000 pachequeros siguen esperando.

