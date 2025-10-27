Vecinos y empresarios, «hartos» en las pedanías de Torre Pacheco sin agua potable 16 días después de la dana: «Es tercermundista»

«Hemos tenido que cerrar los aseos por momentos, para intentar ahorrar lo máximo posible y no agotar el depósito de emergencia. Pero no podemos ... dejar todo el día a nuestros clientes sin poder ir al baño; y van ya dieciséis días con este problema», resume la situación María Dolores Martínez, responsable del Café Bar Fina, en El Jimenado. Esta pedanía, de unos 1.300 habitantes, es una de las localidades del municipio de Torre Pacheco que siguen sin suministro de agua potable más de dos semanas después de la 'dana Alice'. En San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares recuperaron la normalidad el pasado miércoles; y en distintas pedanías de Murcia lo hicieron el sábado -tras resolver la Mancomunidad de Canales del Taibilla la contaminación de la mayor parte de su red por la infiltración de 3.000 toneladas de barro en El Mirador (San Javier). Pero 15.000 pachequeros siguen esperando.

Entre ellos María, que regenta el bar en la céntrica avenida de Torre Pacheco, y varios familiares, entre lo que menciona a LA VERDAD a su hermana y su madre. «¿Que cómo lo estamos llevando? Pues mal, lo estamos pasando francamente mal. Aquí cada uno se las ha ingeniado como ha podido. Tienes que comprar garrafas de agua, como esta que tengo junto a la cafetera del bar, fregar a mano, ir a por agua a las cubas... estamos teniendo mucha paciencia, pero la verdad que estamos ya un poco hartos. Son ya muchos días y no nos dan una fecha para que vuelva el agua potable a los grifos», comenta María. Y, tras detallar que ha tenido que gastar ya en agua más de 300 euros por esta incidencia histórica - que ha llegado a dejar a 100.000 personas sin este recurso básico tras la dana del 11 de octubre-, deja otra frase lapidaria: «Que en el siglo XXI estemos así es caótico y tercermundista».

En la primera imagen vecinos de El Jimenado recogen agua potable de un camión cisterna; en la segunda el presidente de la asociación de vecinos de Roldán, Antonio Martínez, y en la tercera María Dolores Martínez, en su bar, con dos garrafas de agua JM Rodríguez / AGM

En Roldán, de 8.000 habitantes (en todo el municipio hay unos 40.000), Antonio Martínez adjetiva la situación como «crítica». Y califica de «vergüenza» el panorama que afrontan en el pueblo, que conoce como pocos dada su condición de presidente de la Asociación de Vecinos. «La sensación en la calle es muy mala. Sufrimos algo desespertante. La gente habla ya de hacer manifestaciones, y lo que me sorprende es que hayamos aguantado tanto porque son demasiados días así. En Valencia, con la dana que tuvieron hace un año, al día siguiente ya tenían agua y aquí...», apunta Antonio. Y señala que, fruto del nerviosismo, «ha habido discusiones y alguna pelea en las colas que se forman frente a los camiones cisterna que ha puesto el Ayuntamiento, lo que ha obligado a poner a policías locales para evitar incidentes».

Este representante ciudadano asegura comprender la magnitud del problema que ha afrontado el Taibilla, a cuyos usuarios del entorno del Mar Menor y el Campo de Cartagena pidió disculpas por las molestias el presidente de la MCT, Juan Cascales, en una entrevista con este diario. Sin embargo, Antonio considera que faltan explicaciones sobre «cuánto ha afectado en este desastre el hecho de que llevemos 40 o 50 años sin que se hayan renovado las infraestructuras hidráulicas en esta zona». «La Mancomunidad maneja mucho dinero [su presupuesto es de 242 millones de euros este año para atender a 80 municipios de la Región de Murcia, Alicante y Albacete] y los políticos, unos y otros, se culpan entre ellos y no asumen responsabilidades», opina este dirigente vecinal.

En Balsicas, que tiene unas 3.500 almas, Mariano Ros, de 83 años, hace también memoria. Y se muestra rotundo, aunque le encuentra un sentido: «No he conocido nada así en el pueblo. Pero tampoco había visto caer tanta agua. Llovió mucho en poco tiempo. Y toda el agua que baja de la Sierra hasta el Mar Menor, arrambla con todo y ocasiona estos destrozos».

Exdirectivo del Hogar de Mayores de Balsicas, Mariano no se esperaba, en todo caso, un impacto tan fuerte. Pero, a partir de la información que le ha llegado de «un amigo que ha trabajado permanente en la limpieza» del Nuevo Canal de Cartagena (titularidad del Taibill), ha intentado trasladar a los vecinos que ha sido «complicadísimo sacar todo el fango». «Yo lo intento explicar. Ha sido durísimo retirar el barro. Han tenido que usar máquinas de altísima presión y han limpiado el canal en un tiempo récord. Pero comprendo que es difícil que la gente se haga una idea y que cada día que pasa sin tener agua potable es mucho tiempo», reflexiona Mariano.

Y espera que todo acabe cuanto antes, porque «en la mayoría de las casas de los vecinos españoles hay depósito, pero en las de los magrebíes no. Los pobres van a por agua a las cubas y los ves cargando con ocho o diez garrafas».

El alcalde critica la demora

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, señaló a primera hora de este lunes que hoy puede haber un avance casi definitivo, si las analíticas de la Consejería de Salud permiten restablecer el abastecimiento de agua potable. «Esperamos que a lo largo del día podamos tener agua potable en todas las pedanías, menos en una, donde todavía no nos han metido agua limpia del Taibilla, que es El Jimenado». El regidor, del PP, lamentó «que llevamos desde el día 11 sin agua, es decir, 16, 17 días», si bien valoró que «ahora mismo tenemos todas las pedanías de nuestro municipio con agua apta para higiene personal, excepto San Cayetano, que comprende también una pequeña barriada de Los Infiernos, que tiene agua potable desde ayer tarde».

«Estamos pendientes de la analítica de sanidad», indicó el primer edil, y recordó que los caudales proceden de los depósitos de la MCT en Cartagena, en la zona de Tentegorra. Una vez que el Taibilla ha limpiado su red y ha reactivado el suministro al municipio, este se encuentra a la espera del visto bueno a la calidad sanitaria del agua, que sí es apta para higiene personal y lavado de rpoa, indicaron fuentes del Consistorio. «Hemos tardado todos estos días, más de 15 días, sin que el Taibilla nos distribuya el agua en condiciones», lamentó el alcalde. Y aseguró que ha faltado información por parte de la Delegación del Gobierno (el Taibilla es un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica).

El delegado pedirá un informe

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, respondió: «Vuelvo a reiterar lo que he dicho desde el principio de esta crisis. Lo primero que voy a hacer cuando se ponga fin a esta situación es solicitar un informe al presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, en un ejercicio de transparencia para toda la ciudadanía, para conocer de primera mano y todos los vecinos y vecinas conozcan cómo se ha resuelto y qué esfuerzos han destinado para resolver esta situación. Por tanto, confiamos que en las próximas horas, mañana como muy tarde, todos los usuarios van a volver a tener el agua apta».

Lucas, del PSOE, añadió: «Las próximas horas también los municipios Cartagena, Torre Pacheco y la Unión van a poder reducir, mejor dicho, suprimir las restricciones; por tanto, creo que estamos en la última fase de esta situación de emergencia».