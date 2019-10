Vecinos de Barrio Peral dicen que la pareja tenía «peleas» frecuentes y en público EDUARDO RIBELLES Sábado, 12 octubre 2019, 02:05

«Uno o dos días antes de dejar de ver a la mujer, llegó con su pareja en coche, discutiendo, y al entrar casi tienen un enganchón», dijo ayer José, acodado en su porche, con la mirada puesta en el dispositivo policial en la casa de Agustín S. M. Allí, este hombre, junto a efectivos de la Brigada Científica y de la Policía Judicial de la comisaría, protagonizó cuatro horas de registro, por segundo día consecutivo. La inspección de la casa, incluida la azotea, tenía como objetivo obtener pistas del cadáver de María Dolores Sandoval, a quien presuntamente mató y descuartizó.

«A finales del año pasado dejamos de verla por aquí», indicó Lola, que tiene su peluquería en la esquina, a unos cien metros del portal de Agustín. «Si entonces él hizo algo malo, no le llevó a cambiar de forma de vida», subrayó. «Es verdad, en estos meses ha sacado a sus dos perros cada día, iba a tomar un café a la Vía Verde y también a trabajar a un taller mecánico del polígono Cabezo Beaza, como si nada», añadió José. «Nunca fue muy hablador. No daba ni los buenos días», comentó Juan, al lado.

Rosario, que reside en la misma acera que Agustín, recordaba a la familia. «Sus padres eran buenas personas. Les conozco de cuando vivían en Escombreras, como yo. La madre era de una familia conocida, 'los Piña'». Tuvieron dos hijos, una chica y Agustín. Luego se vinieron a vivir a Barrio Peral. El chico se casó, se fue a Los Barreros y tuvo tres niños. Pero se divorció y su hermana le dejó la casa para que no se quedara en la calle», dijo la mujer.

En 2016 Agustín comenzó a ser visto en compañía de María Dolores. Ella era de Cieza, donde también dejó una relación anterior, de la que nacieron tres hijos, según su perfil de Facebook, y vivió en Murcia antes de recalar en Cartagena. Aquí su convivencia con su nueva pareja se vio salpicada por las discusiones. «Nunca les vi llegar a las manos, pero la Policía vino varias veces. Supongo que algún vecino les oyó discutir y la llamó. Pero nunca vi detenciones», apuntó José. De hecho, no constan antecedentes policiales. «Después, ella desapareció y él siguió tan poco amistoso y tan tranquilo como antes», añadió Lola.

«Queremos enterrarla en paz»

La familia de María Dolores hace tiempo que abandonó la esperanza de hallarla con vida. «Esto no ha sido una huida; no se marchó y ya está. Es diabética y necesita tratamiento. No puede estar sola así como así», indicó su hermano, Antonio. Por eso, «lo único que nos queda es que aparezca el cuerpo, para poder enterrarlo en paz», dijo a 'La Verdad'. Y pidió «que la Justicia actúe rápido y que el que haya hecho lo que sea que haya hecho con ella, lo pague. Nada más».