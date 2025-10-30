La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vecinos de Los Alcázares limpian con escobas y mangueras el barro de sus calles tras la dana. Antonio Gil / AGM

Los ayuntamientos afectados por la crisis del agua potable no tendrán que pagar el coste del suministro al Taibilla

La Mancomunidad no cobrará el abastecimiento de agua para limpieza que sirvió a cien mil personas de cinco municipios del Campo de Cartagena

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:56

Comenta

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla no cobrará a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y Murcia el agua no apta para consumo que sirvió durante las más de dos semanas que duró la crisis de abastecimiento a estas localidades. Los consistorios ya habían demandado esta medida para no tener que abonar al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica las facturas del agua que se empleó para limpieza de casas y baldeo de calles.

La tarifa única de 0,69 euros el metro cúbico consumido se cobra a los ayuntamientos, que a su vez repercuten el coste en las facturas a cada vivienda o empresa a través de sus servicios municipales de aguas. Sin embargo, ante el incumplimiento «por causa de fuerza mayor» del suministro de agua potable, la Mancomunidad avisó este jueves que no cobrará por el agua empleada estos pasados días.

«Dado que mientras que se mantuvo activo el episodio los caudales suministrados por el organismo en las respectivas tomas afectadas no tenían la consideración de aptos para consumo humano por parte de las autoridades sanitarias, el coste de estos volúmenes servidos no será repercutido a los respectivos ayuntamientos», trasladó el Taibilla en un comunicado.

Los ayuntamientos, arreglado este tema, preparan ahora reclamaciones de varios cientos de miles de euros por los gastos extra asumidos en la distribución de agua potable a la población mediante cubas y otras tareas costeadas por ellos para paliar los efectos de la crisis del agua potable. A esto sumará las propias reclamaciones de los vecinos por los gastos que tuvieron que asumir tras la dana.

San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, junto con las tomas del canal situadas en las pedanías murcianas de Baños y Mendigo y Avileses (en Murcia); y las tomas de San Cayetano, Camachos, Balsicas, Roldán-Lo Ferro, Almazara, Santa Rosalía, Las Cantandas, Agrodolores, Las Barrientas y Dolores de Pacheco en el término municipal de Torre Pacheco, son los territorios que se librarán del coste de suministro mientras duró los cortes de agua.

