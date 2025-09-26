Vázquez indica que el primer borrador del Plan Industrial está ya en fase de redacción El consejero resalta el avance en los trabajos, tras la última reunión con el sector químico, por lo que podría ver la luz antes de final de año

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, asegura que el Plan Industrial de la Región de Murcia «identificará la demanda real de empleo del sector para adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral para ampliar las oportunidades, en especial a los jóvenes. Un documento cuyo primer borrador «está en fase de redacción y podría ver la luz antes de fin de año», según informó ayer este departamento en una nota.

Un anuncio que se produjo tras la última reunión que mantuvo este jueves el consejero con los representantes de la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ) para abordar los avances. Un encuentro que tuvo lugar en el centro de investigación de la compañía HBTA de Beniel. Ese mismo día el presidente de la patronal del metal, Fremm, Alfonso Hernández Zapata, pidió durante su asamblea general hacer realidad «cuanto antes» el Plan Industrial.

Vázquez, que tiene las competencias en industria, destacó que el sector industrial regional sigue al alza, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre del segundo trimestre anual, que sitúa en 88.600 el número de empleados, lo que supone un aumento del 15,5%.

El objetivo es crear 15.000 nuevos empleos y superar los 100.000 ocupados para 2030

«Estas cifras, que triplican el crecimiento registrado durante todo 2024, demuestran el ADN industrial de la Región», resaltó el consejero, quien indicó que «es el sector que más crece en generación de empleo respecto al pasado año, y nos acerca más al objetivo de contar con 100.000 ocupados en nuestra industria para 2030». Por tanto, el objetivo es crear 15.000 nuevos empleos. No obstante, remarcó que «más que cifras puntuales, lo que constatamos en una consolidación de la tendencia al alza, ya que el empleo industrial también creció un 5,1% interanual en 2024».

Y es que los datos del INE señalan que la Región supera ya a Navarra (87.900) y al resto de comunidades uniprovinciales, salvo Madrid, en términos absolutos de empleo industrial.

Implantación territorial

La Comunidad cuenta además del polo industrial, energético y logístico de Escombreras con una fuerte implantación territorial de industria química, especialmente en Murcia, Molina de Segura, Totana, Alcantarilla y Alhama de Murcia.

Juan María Vázquez incide en que «el sector llegó a experimentar un crecimiento cercano al 30% en la primera década de los años 2000, lo que le ha permitido convertirse en una de las principales actividades dinamizadoras del tejido industrial regional y contar con empresas de mayor tamaño y capacidad». En la Región hay más de 600 empresas del sector químico que facturan más de 10.000 millones de euros y emplean a más de 7.500 personas.