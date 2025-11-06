Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante La Policía Nacional registra varias viviendas e incauta diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína

Una redada antidroga de la Policía Nacional sacudió este jueves el murciano barrio del Infante. La operación, que aún continúa abierta, se salda con varios detenidos y la incautación de diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína, según confirmaron fuentes del cuerpo.

Ampliar Javier Carrión / AGM

Este nuevo golpe de la Policía Nacional contra la venta al menudeo de estupefacientes, que contó con la colaboración de Policía Local, se centró especialmente en la calle Alberto Sevilla, donde se realizaron varios registros en viviendas. El despliegue de efectivos sorprendió a los vecinos de la zona, que ya fueron testigos hace cerca de un año de otra operación antidroga en esta misma zona.