Los agentes, este jueves, en la redada en Murcia en la calle Alberto Sevilla. Javier Carrión / AGM

Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante

La Policía Nacional registra varias viviendas e incauta diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:34

Una redada antidroga de la Policía Nacional sacudió este jueves el murciano barrio del Infante. La operación, que aún continúa abierta, se salda con varios detenidos y la incautación de diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína, según confirmaron fuentes del cuerpo.

Este nuevo golpe de la Policía Nacional contra la venta al menudeo de estupefacientes, que contó con la colaboración de Policía Local, se centró especialmente en la calle Alberto Sevilla, donde se realizaron varios registros en viviendas. El despliegue de efectivos sorprendió a los vecinos de la zona, que ya fueron testigos hace cerca de un año de otra operación antidroga en esta misma zona.

