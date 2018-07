«Vamos becados a China para conocer cómo trabajan sus grandes empresas» Alfonso Albacete Zapata, con el diploma que le da acceso al programa. / la verdad Alfonso Albacete, estudiante de Telecomunicaciones, es uno de los afortunados ganadores de un proyecto educativo de Huawei ENDIKA PARTE Miércoles, 25 julio 2018, 07:35

Huawei, multinacional de telecomunicaciones, comenzó siendo 'la del nombre raro', pero poco a poco se ha ido introduciendo en el mercado nacional y europeo, siendo una de las marcas líderes en el sector. La compañía no solo se preocupa por vender sus productos, sino que también está comprometida con el desarrollo de jóvenes talentos. El último proyecto que esta empresa ha llevado a cabo se denomina 'Creando oportunidades a través de la educación', y consiste en llevar a diez alumnos de toda España a China durante quince días con el objetivo de que aprendan y entiendan cómo funciona una empresa como Huawei. Entre los afortunados figura Alfonso Albacete Zapata, de origen murciano y estudiante de Ingeniería de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid.

-¿Cómo supo de esta iniciativa de la multinacional?

-Todo empezó con una compañera de la Facultad que me informó sobre este programa y también por parte de la Universidad, que nos envió un correo y nos explicó en qué consistía el proyecto.

-¿Por qué decidió inscribirse? ¿Qué fue lo que más atrajo tu atención?

-Cuando me enteré de esta iniciativa, me hizo mucha ilusión desde el principio. No solo vas a conocer cómo trabajan las grandes empresas. Además, ofrecían la experiencia de viajar a China, un país con una cultura riquísima e increíble.

-¿Cuáles son sus expectativas en este viaje?

-Para empezar, aprender. También tengo curiosidad por conocer cómo funciona una gran compañía como Huawei. Incluso para aprender algo de chino. Es una mezcla entre un viaje para formarte y conocer mundo.

-¿Huawei ha programado la estancia en China?

-Sí, ya nos facilitó un itinerario con actividades, como, por ejemplo, visitar la Gran Muralla china, la Ciudad Prohibida, Hong Kong... Un montón de actividades y lugares que conocer.

-¿Y en su universidad forman adecuadamente para las nuevas tecnologías y el cambio a la vida laboral?

-Sí, además durante el año lectivo nos ofrecen cursos que nos acercan más a la vida laboral. Excel avanzado, cursillos de bolsa... en ese sentido, sí que nos a yudan y fomentan la transición de estudiante a trabajador.

-Ir a China, tan lejos... ¿No le dio vértigo?

-Vértigo no sería la palabra. Al principio puede imponer la situación, un país tan lejano y distinto. Sin embargo, como vamos acompañados de más gente, de una buena compañía, como es Huawei, es como irte de excursión con tu clase. Además, China no es una nación peligrosa, es un país totalmente globalizado y va ser como estar en casa.

-¿Para esta iniciativa se inscribió con algún amigo o en solitario?

-Viajo junto a nueve compañeros más que no les conozco de nada. Tengo ganas de saber cómo son, pero estoy seguro de que serán gente muy simpática y agradable.

-¿Qué ve en Huawei que no aprecia en otras compañías?

-Para empezar, la gran cantidad de teléfonos que posee. Creo que la relación calidad-precio de Huawei ha sido un factor determinante del éxito de esta multinacional. Y por otro lado, este tipo de programas. Que sea una empresa tan comprometida en ayudar a jóvenes talentos españoles y fomentar la empleabilidad les hace ser una compañía diferente. Nunca he visto a otras empresas interesadas en ayudar a los futuros trabajadores en el sector. Huawei ha vuelto a preparar una iniciativa perfecta para las generaciones venideras. Una experiencia única, donde lo más importante es aprender y formarte.