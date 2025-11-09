Valladolid premia las ODSesiones de la UMU

LA VERDAD Murcia Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

La Universidad de Murcia (UMU), a través del proyecto ODSesiones, ha sido reconocida por la Universidad de Valladolid en el marco de los II Edición de los Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público en la categoría de 'Voluntariado y Responsabilidad Social', por impulsar la RSC y la sostenibilidad desde el ámbito universitario. El jurado reconoció la trayectoria, la promoción de la comunicación responsable, la divulgación cultural y el compromiso social de esta iniciativa que dirige el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura, Longinos Marín.

Este proyecto se ha expandido durante dos años consecutivos al ámbito nacional gracias al apoyo del gobierno de España a través de 'Universitari@s ODSesionad@s' en 2024 y '+ Universitari@s ODSesionad@s' en 2025, impulsando los ODS con actividades en más de 40 universidades públicas de toda España. Marín recogió en el campus de Soria este nuevo galardón, el octavo obtenido por ODSesiones desde su puesta en marcha en 2019.

Este mes de noviembre será el del punto y final de ODSesiones, un proyecto nacido en 2019 y que ha organizado más de 800 actividades divididas en 34 programas que han sensibilizado y concienciado acerca de la importancia de la sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y medioambiental tanto entre la comunidad universitaria como la sociedad murciana. La gala de clausura, que lleva por título 'La última ODSesión', se celebrará el próximo 21 de noviembre. Será en un evento que acogerá el Cuartel de Artillería y al que asistirán más de 350 representantes del mundo académico, político, empresarial y entidades del tercer sector. 'La última ODSesión' será un acto de agradecimiento a la comunidad universitaria y a todas las organizaciones, instituciones y profesionales externos que han colaborado para que este proyecto de la UMU haya sido un éxito.

Durante las próximas semanas, ODSesiones se centrará en resaltar la importancia del ODS 17 'Alianzas para lograr los objetivos'. De este modo, esta iniciativa enmarcada en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 organizará más de 30 actividades en las facultades de Educación, Filosofía y Letras.