Valcárcel reflexionará este verano sobre su posible retirada de la política

Para el vicepresidente del Parlamento Europeo y expresidente regional, Ramón Luis Valcárcel, se abre una nueva etapa dentro del partido, ya que en este congreso extraordinario había apostado abiertamente por Soraya Sáenz de Santamaría y esta no ha ganado. Sin embargo, Valcárcel se mostraba muy tranquilo ayer justo antes de la votación decisiva. «Primero, porque yo tengo mucha experiencia en esto, ya que estoy en el PP casi 40 años y he vivido de todo. Y, segundo, porque mi carrera política ya está plenamente culminada», señaló en conversación con 'La Verdad', en la que adelantó que este verano llevará a cabo un proceso de reflexión sobre su futuro político, ya que su mandato en el Parlamento Europeo se acaba el año que viene, cuando hay que celebrar nuevas elecciones.

Valcárcel se mostró orgulloso del «intenso trabajo» que ha realizado durante estos últimos cinco años en Bruselas, donde asegura que fue elegido vicepresidente por sus propios compañeros del Grupo Popular y recientemente designado coordinador de la campaña institucional de la Eurocámara para las europeas de 2019. Reprocha a los que le acusan de tener «un retiro dorado» en las instituciones comunitarias que no digan lo mismo de la eurodiputada cartagenera de Podemos, Lola Sánchez.

Sobre las razones por las que pone en duda su continuidad como eurodiputado otra legislatura más, el expresidente murciano destaca la familia, pues si opta a un nuevo mandato de cinco años «cuando termine, mis nietos ya estarán en una edad en la que no querrán tanto jugar con su abuelo». En lo que respecta a él mismo, asegura encontrarse «en perfectas condiciones» tanto físicas como mentales.

Valcárcel aclaró que el hecho de que haya apostado públicamente por Santamaría no significa que Casado no le parezca un buen presidente para el PP. «A mí hay un Pablo que no me gusta, pero se apellida Iglesias», bromeó.