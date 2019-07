Urralburu discrepa con Iglesias por la consulta sobre el apoyo a Sánchez Óscar Urralburu. / Antonio Gil/ AGM El líder regional de Podemos afirma que la pregunta a las bases para decidir el voto en la investidura podía ser «más completa» DAVID GÓMEZ Miércoles, 17 julio 2019, 02:12

No es ningún secreto la falta de sintonía política entre el líder regional de Podemos, Óscar Urralburu, y el secretario general estatal de la formación morada, Pablo Iglesias. Desde hace tiempo ambos tienen visiones distintas de lo que tiene que ser Podemos, alineándose Urralburu desde siempre con las tesis de Íñigo Errejón.

La consulta convocada por Iglesias entre las bases de Podemos para decidir el sentido del voto en la investidura de Pedro Sánchez vuelve ahora a separar a ambos dirigentes. Urralburu señaló ayer a 'La Verdad' que «es mejorable» el planteamiento que se somete al veredicto de los inscritos, a los que se les da a elegir entre dos opciones: exigir un Gobierno de coalición con ministros de Podemos y conformarse con respaldar un Ejecutivo monocolor del PSOE. «Me hubiera gustado que la pregunta hubiera sido más completa y considero que faltan opciones», reconoce el líder regional de la formación morada, que muestra su preocupación ante el desencuentro entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias «porque la situación es muy compleja para el bloque progresista en este país».

Críticas de Pedreño

Otro destacado miembro de Podemos en la Región, el exdiputado Andrés Pedreño, también criticó a través de las redes sociales la pregunta lanzada a los inscritos, que califica de «irresponsable», aunque lamenta asimismo la actitud de Pedro Sánchez en el proceso de negociaciones de la investidura. Tampoco ha entusiasmado la consulta a Lola Sánchez, que fue eurodiputada en la pasada legislatura.

Los 15.000 miembros de la formación morada en la Región están llamados a participar en la consulta planteada por Iglesias a las bases, cuyo plazo acaba mañana jueves a las once. Urralburu señala que normalmente son 5.000 inscritos los que suelen participar en este tipo de procesos en Murcia. El secretario general autonómico ya ha votado, aunque no desveló la opción por la que apostó. «Los dirigentes territoriales tenemos que animar a la participación, pero no condicionar a los inscritos», declaró.