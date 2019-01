Urralburu se considera respaldado por la dirección nacional en su pulso con IU Óscar Urralburu y Javier Sánchez Serna. / LV «Les hemos hecho la oferta más generosa de todas las comunidades autónomas y hemos llegado a nuestro tope», señala el secretario general de Podemos JULIÁN MOLLEJO Jueves, 31 enero 2019, 02:41

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, convocado para tratar la crisis abierta en Madrid por la alianza de su candidato autonómico, Íñigo Errejón, con la plataforma Más Madrid, de Manuela Carmena, sirvió también para aflorar la controversia que sacude en los últimos días al partido en la Región en relación a la confluencia electoral con IU entre los que dan por finalizadas las negociaciones, tras el rechazo de la coalición rojiverde a aceptar las propuestas de la dirección regional morada, y los que apuestan por seguir intentándolo.

El principal animador de estos últimos, el diputado nacional Javier Sánchez Serna, se mostró satisfecho anoche, a la conclusión del Consejo Ciudadano Estatal, de que este órgano insistiera en el mandato de los inscritos de «seguir haciendo esfuerzos» en pro de la alianza con IU y de «levantar candidaturas de Unidos Podemos» en todas las comunidades autónomas.

Dicha insistencia, que pudiera interpretarse como un toque de atención al secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, quien se ha plantado ante IU después de ocho meses de negociaciones infructuosas y de que esta formación rechazara su última propuesta, no solo no lo ve así, sino que se ve respaldado por la dirección nacional en su posición.

«Les hemos hecho [a IU] la oferta más generosa que han recibido en todas las comunidades autónomas, y nos han dicho que no. Ese era nuestro tope y no lo vamos a mejorar», explicó Urralburu a 'La Verdad' tras la reunión celebrada ayer por la tarde en la sede de Podemos en Madrid.

Esta oferta consistía, para la candidatura autonómica, en un tercio de los puestos -15 de los 45 que componen la lista-, incluidas las posiciones 3 y 6.

El líder regional de la formación morada reveló que la dirección estatal está informada al detalle de la evolución de las conversaciones en Murcia. A finales de diciembre, incluso, tuvo lugar una reunión en Madrid entre representantes de las ejecutivas federales y regionales de IU y Podemos para tratar de desbloquear la negociación, pero sin resultados.

Urralburu explicó que las circunstancias que rodean las negociaciones son distintas en cada región, por lo que no es posible evaluarlas con el mismo criterio. «En los procesos de confluencias -señaló Urralburu- se han de tener en cuenta el peso específico de los actores, el carácter uniprovincial o pluriprovincial de cada comunidad y las leyes electorales regionales». En el caso de Murcia, agregó, la nueva ley «es un incentivo» para IU, ya que al reducir el número de circunscripciones de cinco a una y rebajar el umbral de votos para entrar en la Asamblea del 5% al 3%, la coalición de izquierdas tendrá más facilidades para obtener representación aunque concurra en solitario.

Insistió en que el mandato para intentar la confluencia de izquierdas que ayer se reiteró en el Consejo Ciudadano Estatal «lo tenemos muy presente y seguimos estando abiertos, pero nosotros hemos llegado a nuestro tope».

«No hay contradicción entre la dirección estatal y lo que defendemos nosotros», agregó Urralburu, quien además resaltó la necesidad de preservar la marca Podemos. «No la podemos disolver porque es uno de nuestros valores».

Más esfuerzos

Javier Sánchez Serna, en cambio, considera que no está todo perdido y aún cree posible llegar a un acuerdo con IU en la Región. Puso el énfasis en la necesidad de «seguir haciendo esfuerzos y lograr candidaturas de unidad» con Izquierda Unida. «Creo que con voluntad todo es posible y me consta que las distancias no están tan alejadas», agregó.

Sánchez Serna, vinculado a las tesis 'pablistas', señaló que existe «una oferta de Podemos estatal para mediar» en las negociaciones, cosa que ya probó sin éxito, como también lo han intentado el exdiputado regional de Podemos Antonio Urbina y representantes del Foro Ciudadano.

Con respecto a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el diputado murciano indicó que «salimos reafirmados en que este es un momento en el que debemos estar más unidos que nunca, y que hay que respetar el mandato de los inscritos de levantar candidaturas de Unidos Podemos en todas las comunidades autónomas, también en Madrid, y después dialogar para tratar de integrar a más gente», en referencia a Errejón.

Sánchez defendió que la oferta en Madrid, y en cualquier comunidad, debe ser respetando el nombre de Unidos Podemos. «No se soluciona nada cambiando el nombre, eso es confundir al electorado, como se ha visto con Andalucía Adelante; los problemas se solucionan con más trabajo y más unidad», añadió.