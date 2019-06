La UPCT diseña robots para ayudar a las personas mayores que viven solas Investigadores de la Politécnica, con uno de los prototipos. / UPCT El proyecto, realizado conjuntamente con investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, busca mejorar la autonomía y el estado de ánimo de personas con alzheimer y otras patologías neurodegenerativas EP Cartagena Jueves, 13 junio 2019, 11:27

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la Universidad Carlos III de Madrid están diseñando robots asistenciales para ayudar a las personas mayores que viven solas. Dispositivos de aspecto similar a un 'tamagotchi', aunque algo más grandes, del tamaño de un perro pequeño, contribuirán a mejorar la autonomía y el estado de ánimo de personas con alzheimer y otras patologías neurodegenerativas.

El dispositivo que desarrollan está a medio camino entre un mayordomo virtual y un altavoz inteligente, similar al de Google, al Siri de Apple o al Alexa de Amazon, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

El primer prototipo se está desarrollando en el Trabajo Final de Grado del estudiante del grado en Tecnologías Industriales, José Antonio Jiménez Viuda. Para su diseño, los investigadores han recopìlado las opiniones y necesidades de alumnos voluntarios de la Universidad de Mayores y de asociados a AFAL (Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Cartagena y Comarca). Este proyecto será presentado l próximo viernes, 14 de junio en la X Jornada de formación 'Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas. Un reto del siglo XXI'.

Este proyecto de trata de sentar las bases para futuros desarrollos vinculados a la robótica asistencial cooperativa. Según Joaquín Roca, profesor del área de Tecnología Electrónica de la UPCT, «un dispositivo robótico, desarrollado por los investigadores de la Carlos III y encargado de aspectos como ayudar a cocinar, a dar de comer a la persona, entre otras cosas colabora de forma activa con el asistente robótico en desarrollo por la UPCT».

Los investigadores de la UPCT desarrollarán otro dispositivo, que sería un robot móvil que interactúa con el dispositivo de la universidad madrileña y le enviará información sobre estado de ánimo, constantes vitales, nivel de actividad de la persona, entre otras. Estos dos dispositivos trabajarán de forma cooperativa, según el profesor Roca.

Este proyecto, 'Equipo heterogéneo inteligente multi-robot para asistencia de personas mayores (HIMTAE)', se ha iniciado recientemente y ha sido financiado en la convocatoria 2018 de 'Proyectos de I+D Retos Investigación' del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El subproyecto de la UPCT. «Robotic-based Well-Being Monitoring and Coaching for Elderly People during Daily Life Activities (RobWell RTI2018-095599-A-C22 ), Sistema robótico para la monitorización del bienestar y el apoyo de las personas mayores en su vida diaria, está liderado por Óscar Martínez Mozos, investigador Ramón y Cajal de la UPCT, del departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos. El resto del equipo lo integran los profesores del departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Tecnología Electrónica: Francisco Ortíz Zaragoza, Joaquín Roca González, José Alfonso Vera Repullo y Manuel Jiménez Buendía.

El subproyecto de la Carlos III, 'Heterogeneous Social-Mobile Manipulator Robot Intelligent Teams for Elderly-People Assistance. (HEROITEA)', está coordinado por Ramón Barber Castaño y Santiago Garrido Bullón, investigadores principales de la UC3M, adscritos al Robotics Lab, uno de los centros pioneros de la Robótica y Automatización tanto a nivel nacional como internacional.

Este subproyecto incluye tareas de percepción, planificación, navegación de robots y agarre, lo que conllevará una gran tarea de integración, comentan los investigadores. A su vez, será necesario hacer la integración de los subsistemas robóticos de las dos Universidades, señalan los investigadores.

Este proyecto multidisciplinar integra conocimientos de Robótica, Inteligencia Artificial, Domótica, Ingeniería Biomédica y Psicología. Cuenta con la participación de investigadores de la facultad de Psicología de la Universidad de Murcia.